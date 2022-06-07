Іван Дорн вимагав у Москві прикрасити номер готелю синьо-жовтими кульками

Також артист на сцені читав вірші українською мовою.

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Український співак Іван Дорн, виступаючи у Москві у 2014 році, вимагав прикрасити номер синьо-жовтими кульками. Про це пише 5 канал.

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Про особливі примхи виконавця розповіла російська продюсерка Олеся Сазикіна, яка співпрацю з Дорном охарактеризувала одним словом — істерика.

Прибувши до столиці Росії на новорічний концерт 2014, Іван Дорн вимагав, аби його номер у московському готелі прикрасили синьо-жовтими кульками, та щоб там розмістили прапор України. Коли ж український артист уже опинився в готелі, то захотів, аби йому ввімкнули виступ президента України.

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Уже на сцені Дорн замість виконання своїх пісень 20 хвилин читав вірші українською мовою та називав себе патріотом України. Коли, за словами Сазикіної, публіка освистала виконавця, Дорн зазначив, що більше не приїде до їхньої країни з концертами.

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"Столик на концерті Івана Дорна коштував близько 150 тисяч рублів. Що робить Ваня? Ваня виходить на сцену та починає читати вірші українською мовою. Люди взагалі не зрозуміли, що тут відбувається. Його почали освистувати, і він сказав: "Я поки не прочитаю певні монологи та вірші українською мовою, бо я патріот своєї країни, я звідси не піду", — розповіла продюсерка.

Нагадаємо, українська телеведуча Маша Єфросініна виправдала Івана Дорна та Світлану Лободу за їхню колишню співпрацю з країною-агресором.

Також Фокус писав про перший кліп Івана Дорна українською мовою, який він випустив у листопаді 2021.