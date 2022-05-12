Маша Єфросініна виправдала Лободу та Дорна за їхню співпрацю з РФ

Раніше знаменитостей активно звинувачували в колаборанстві з ворогом.

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Українська телеведуча Маша Єфросініна у своєму інтерв'ю виправдала музикантів Світлану Лободу й Івана Дорна.

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За словами знаменитості, співак Іван Дорн обірвав усі зв'язки з Росією на другий день повномасштабної війни, а Світлана Лобода переказала півтора мільйони гривень у фонд Маші Єфросініної.

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"Світлана переказала до мого фонду шалену суму грошей. Завдяки цьому ми змогли заплатити за пальне, евакуювавши людей", — зазначила Маша Єфросініна.

Українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час працювала на ринку РФ, рівно місяць від початку повномасштабної війни не називала Росію агресором у соцмережах, а лише закликала всіх до миру. Проте 24 березня 2022 артистка відверто висловилася щодо російської військової агресії. Лобода, потрапивши до списку людей, які підтримують війну в Україні, через своє мовчання, попросила прибрати себе із сайту theylovewar та активно допомагала українським біженцям у Латвії, переобладнавши свій офіс під штаб допомоги.

Нагадаємо, Маша Єфросініна зізналася, що ледь не розлучилася зі своїм чоловіком через емоційні перепади настрою на фоні війни в країні. Проте пара зуміла знайти спільну мову, а телеведуча дала кілька порад жінкам, які хочуть зберегти свої стосунки через роки рутини та на фоні стресових ситуацій.