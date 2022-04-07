Світлана Лобода просила прибрати її зі списку людей, котрі підтримують війну

Артистка вперше назвала Росію країною-агресором рівно через місяць після початку повномасштабної війни.

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Українська співачка Світлана Лобода, родом з Ірпеня, просила прибрати своє ім'я із списку людей, котрі підтримують чи замовчують війну в Україні. Про це розповів засновник сайту theylovewar.com, блогер та продюсер Петро Заставний, в інтерв'ю КП.

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"Щоб прибрати ім'я зі списку — треба почати говорити про війну та назвати Путіна агресором", — зазначив Заставний, додавши, що Світлана не могла раніше публічно оголосити свою позицію щодо Росії як ворога. Проте після попадання до списку "theylovewar" (вони люблять війну) співачка виклала допис, у якому публічно назвала Росію ворогом та агресором. Це сталося рівно через місяць після початку повномасштабної війни в Україні.

[ + – ] Наразі Лобода допомагає біженцям у Латвії Фото: Telegram lobodaofficial

"Насправді дуже багато людей потім встали на захист Світлани. Ми побачили її пост і прийняли рішення виключити її зі списку. Щоб не сварити українців між собою (нам здається, що нині є важливіші питання для вирішення в країні). Зараз вона допомагає біженцям гуманітарно, виділяє кошти. А далі — час покаже, як буде", — розповів автор проєкту про рішення виключити Лободу з "дошки ганьби".

Також Петро Заставний розповів, що Світлана Лобода після інциденту заблокувала його в соцмережах.

Нагадаємо, Світлану Лободу виключили зі списку людей, котрі публічно підтримують чи замовчують війну в Україні.

Також Фокус писав про те, що український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) висміяв сльози на камеру деяких знаменитостей, зокрема Світлани Лободи.