Светлана Лобода просила убрать ее из списка людей, поддерживающих войну

Артистка впервые назвала Россию страной-агрессором ровно через месяц после начала полномасштабной войны.

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Украинская певица Светлана Лобода, родом из Ирпеня, просила убрать свое имя из списка людей, поддерживающих или умалчивающих войну в Украине. Об этом рассказал основатель сайта theylovewar.com, блогер и продюсер Петр Заставный, в интервью КП.

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"Чтобы убрать имя из списка — нужно начать говорить о войне и назвать Путина агрессором", — отметил Заставный, добавив, что Светлана не могла раньше публично объявить свою позицию по отношению к России как врагу. Однако после попадания в список "theylovewar" (они любят войну) певица выложила пост, в котором публично назвала Россию врагом и агрессором. Это произошло ровно через месяц после начала полномасштабной войны в Украине.

[ + – ] Сейчас Лобода помогает украинским беженцам в Латвии Фото: Telegram lobodaofficial

"На самом деле очень много людей потом встали на защиту Светланы. Мы увидели ее пост и приняли решение исключить ее из списка. Чтобы не сорить украинцев между собой (нам кажется, что сейчас есть более важные вопросы для решения в стране). Сейчас она помогает беженцам гуманитарно, выделяет деньги. А дальше — время покажет, как будет", — рассказал автор проекта о решении исключить Лободу из "доски позора".

Также Петр Заставный рассказал, что Светлана Лобода после инцидента заблокировала его в соцсетях.

Напомним, Светлана Лобода была исключена из списка людей, которые публично поддерживают или замалчивают войну в Украине.

Также Фокус писал о том, что украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) высмеял слезы на камеру некоторых знаменитостей, в частности, Светланы Лободы.