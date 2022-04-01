Светлана Лобода больше не "поддерживает войну в Украине"

Артистку убрали из списка знаменитостей, поддерживающих войну в Украине.

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Украинскую певицу Светлану Лободу удалили из списка публичных лиц, умалчивающих или поддерживающих войну в Украине. Об этом пишет УНИАН.

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Поскольку украинская знаменитость, долгое время работавшая в России и проживающая в Европе, не комментировала напрямую свою позицию и не озвучивала истинного положения дел в стране, а именно, не называла воюющие стороны, ее добавили в список "Они любят войну, автором которого стал украинский блогер Петр Заставный.

Однако ровно через месяц после полномасштабного вторжения Лобода резко высказалась по поводу войны в Украине, прямо назвав Россию агрессором.

[ + – ] Светлана Лобода в Латвии помогает украинским беженцам Фото: Telegram lobodaofficial

Вместе с командой певица занимается активной волонтерской деятельностью в Латвии. Она уже перечислила в местный фонд помощи украинским беженцам 5 тысяч евро.

Как известно, Лобода превратила свой офис в волонтерский штаб и активно помогает украинцам, пострадавшим от войны. В частности, артистка помогает людям выезжать из горячих точек, активно поддерживает благотворительные фонды. Недавно она перечислила в фонд Маши Ефросининой полтора миллиона гривен. Также Лобода активно помогает жителям своего родного города Ирпень, страдающему от российских захватчиков практически с первого дня полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что Светлана Лобода уже давно отказалась от украинского гражданства и получила паспорт гражданки Мальты. Однако впоследствии артистка опровергла эти домыслы, показав паспорт Украины.

Также Фокус писал о реакции Андрея Данилко на ролик Светланы Лободы, где она плачет и просит прекратить войну в Украине в первые дни полномасштабного вторжения. Артист высмеял "постановочное", по его словам, видео.