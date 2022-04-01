Світлана Лобода більше не "підтримує війну в Україні"

Артистку вилучили зі списку знаменитостей, котрі підтримують або замовчують війну в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українську співачку Світлану Лободу видалили зі списку публічних осіб, котрі замовчують чи підтримують війну в Україні. Про це пише УНІАН.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Оскільки українська знаменитість, яка довгий час працювала в Росії та мешкає в Європі, замовчувала на свою багатомільйонну аудиторію справжній стан справ у країні, а саме сторони, що воюють, її додали до списку "Вони люблять війну", автором якого став український блогер Петро Заставний.

Проте рівно через місяць після повномасштабного вторгнення Лобода різко висловилася щодо війни в Україні, прямо назвавши Росію агресором.

[ + – ] Світлана Лобода наразі в Латвії допомагає українським біженцям Фото: Telegram lobodaofficial

Разом із командою співачка займається активною волонтерською діяльністю у Латвії, перерахувавши у місцевий фонд допомоги українським біженцям 5 тисяч євро.

Як відомо, Лобода перетворила свій офіс на волонтерський штаб та активно допомагає українцям, котрі постраждали від війни в Україні. Зокрема артистка допомагає людям виїжджати з гарячих точок, активно підтримує благодійні фонди, перерахувавши у фонд Маші Єфросініної півтора мільйона гривень. Також Лобода активно допомагає мешканцям свого рідного міста Ірпінь, котре страждає від російських загарбників практично з першого дня повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше в мережі ширилися чутки, ніби Світлана Лобода вже давно відмовилася від українського громадянства й отримала паспорт громадянки Мальти. Проте згодом артистка спростувала ці домисли, показавши український паспорт.

Також Фокус писав про реакцію Андрія Данилка на ролик Світлани Лободи, де вона плаче та просить припинити війну в Україні в перші дні повномасштабного вторгнення. Артист висміяв "постановочне", за його словами, відео.