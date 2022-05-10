Маша Єфросініна була на межі розлучення зі своїм чоловіком під час війни

Подружжя не могло знайти взаєморозуміння.

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Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросініна була на межі розлучення зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим прямо в розпал війни. Про це знаменитість розповіла в нещодавньому інтерв'ю.

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За словами Єфросініної, її надто емоційний характер зіткнувся з холодним розумом чоловіка телеведучої. Наприкінці березня Єфросініна вирішила виїхати за кордон разом зі своїми дітьми, а Тимур залишився в Україні.

[ + – ] Маша Єфросініна розповіла про життя в умовах війни

"У нас був різний емоційний стан. Він був біполярний. Ми не сходилися ні в чому, в нас кожен по-різному своє переживав. Союзом в тому ми стати не змогли", – зізналася телеведуча, додавши, що вони з Тимуром все ж пробували не при дітях проговорювати свої проблеми.

"Ми виходили, Львовом гуляли. І проговорювали, що кожен полетів у свою стратосферу. Просто розлетілися", – додала Єфросініна.

Зазначимо, що Маша Єфросініна та Тимур Хромаєв разом майже 20 років. Проте свого часу вони на недовгий час розлучалися. Сьогодні телеведуча радить людям, котрі хочуть зберегти свою стосунки навіть у такий важкий період:

не накопичувати в собі закриті образи. Адже найважливіше і найважче в стосунках – вміти розказати про "накипіле". "Три роки ви разом або 20 років – все одно треба проговорювати, коли ви один одному зараз наносите якусь невиправну травму, не знаючи цього", – зазначила блогерка.

зберігати повагу до почуттів партнера.

залишатися самостійною та незалежною від партнера.

Зокрема українська телеведуча розповіла про ставлення до росіян та її ексколег з РФ. За словами журналістки, з мешканцями Росії немає сенсу говорити, адже вони не хочуть чути українців. А в російському шоубізнесі починається справжній розкол.

Нагадаємо, Маша Єфросініна зізналася, що не спілкується зі своїми родичами з Криму.

Також Фокус писав про День матері 2022 в українському шоубізнесі. Зокрема Маша Єфросініна зазначила, що під час війни вперше відчула себе поганою мамою.