Надя Дорофєєва і Леся Нікітюк. Як українські зірки привітали мам з Днем матері
Навіть в цей нелегкий час люди не забули про прекрасне весняне свято — Міжнародний день матері.
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Серед усіх бентежних подій весни 2022 року українські знаменитості не забули привітати своїх мам з Міжнародним днем матері.
Надя Дорофєєва
Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася в Instagram-сторіс знімком зі своєю мамою. Вона часто відвідує концерти доньки та з'являється в соцмережах знаменитості. Як відомо, батько Наді Дорофєєвої помер від раку в лютому 2017 року.
"Happy Mother's Day", — лаконічно підписала знімок з мамою українська знаменитість.
Маша Єфросініна
Українська телеведуча Маша Єфросініна поділилася знімком рук своїх дітей — Нани та Олександра.
"Вперше в житті я відчула себе поганою матір'ю місяць тому. Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася покидати Україну — мене тримав борг перед країною та людьми, яким, як я була переконана, я потрібніша… Я сьогодні не хочу постити жодних наших гарних фото чи навіть селфі, бо моє серце зараз з усіма українськими матерями, у яких життя забрало все, але лишило дітей! А мої молитви й сльози назавжди з тими матерями, які своїх дітей у цій війні поховали", — підписала знімок українська журналістка, додавши, що зараз вони завжди разом і забрали з дачі свою стареньку собачку Ялту.
Настя Каменських
Окрім теплих слів, українська співачка Настя Каменських поділилася зворушливим відео зі своєю мамою, на якому вони разом виконують українську народну пісню "Черемшина".
"Вітаю мою найріднішу @lida.kamenskux і всіх мам України з Днем Матері. Знайшла це відео в телефоні, зняте десь рік тому, і вкотре зрозуміла, що такі моменти з мамою це величезна цінність. Ще з дитинства я, слухаючи як мама з татом співають народні пісні, любила український фольклор.
Вірю і чекаю, коли в нашій країні настане мир і ми, мільйони українців, знову зберемось у колі рідних та друзів, і разом співатимемо ці пісні. Молюсь за всіх матерів України! Ви — наша душа!" — зазначила дружина репера Потапа в соцмережі.
Також Настя Каменських додала, що українські мами — героїні. І сила їхньої любові завжди оберігає їхніх дітей.
"Ми, діти України, любимо наших мам. Та завжди кожен Українець пам‘ятатиме всіх Українок, хто вже, на жаль, не з нами", — написала артистка, додавши, що в цей день, 8 травня також відзначаєть день пам'яті та примирення, який особливо важливий для всіх українців сьогодні.
Зазначимо, що на початку 2021 року в Насті Каменських помер тато. Олексію Жмуру був 81 рік.
Леся Нікітюк
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк привітала свою маму в Instagram-сторіс, поділившись знімками з нею.
Зокрема знаменитість виклала кілька фото в основний профіль соцмережі, які підписала словами: "Мою рідненьку маму Кет… люблю страшне😭 Цей день завжди для неї… не дивлячись ні на що! З Днем Матері! Я також вітаю всіх ваших мам зі святом, нехай вони завжди будуть здорові.. і якнайдовше залишаються з нами🙏❤️".
Андрій Бєдняков
Український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков втратив свою маму навесні 2022 року. Після перебування в заблокованому Маріуполі жінка померла.
Ведучий шоу "Орел та решка" поділився архівним відео зі своєю мамою та дружиною Анастасією.
"З днем матері. 2 найкращі мами, яких я знаю", — підписав ролик Бєдняков.
Тим часом його дружина Коротких Анастасія поділилася на честь свята архівним кадром свого чоловіка та їхньої доньки Ксенії.
Катя Осадча
Українська телеведуча та журналістка Катя Осадча поділилася архівними знімками зі своїми дітьми.
"Цей День Матері особливий — Щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами й день, що дає нам надію! Дорогі мами, МАМИ ВІЙНИ, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба 🙏🏻 не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини….
Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами й тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри й казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання — Коли ми повернемося додому", — підписала серію фото Осадча.
Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов серйозно задумуються про всиновлення дитини, котра втратила батьків під час війни.