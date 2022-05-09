Надя Дорофєєва і Леся Нікітюк. Як українські зірки привітали мам з Днем матері

Навіть в цей нелегкий час люди не забули про прекрасне весняне свято — Міжнародний день матері.

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Серед усіх бентежних подій весни 2022 року українські знаменитості не забули привітати своїх мам з Міжнародним днем матері.

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Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася в Instagram-сторіс знімком зі своєю мамою. Вона часто відвідує концерти доньки та з'являється в соцмережах знаменитості. Як відомо, батько Наді Дорофєєвої помер від раку в лютому 2017 року.

"Happy Mother's Day", — лаконічно підписала знімок з мамою українська знаменитість.

[ + – ] Надя Дорофєєва привітала свою маму з Днем матері

Маша Єфросініна

Українська телеведуча Маша Єфросініна поділилася знімком рук своїх дітей — Нани та Олександра.

"Вперше в житті я відчула себе поганою матір'ю місяць тому. Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася покидати Україну — мене тримав борг перед країною та людьми, яким, як я була переконана, я потрібніша… Я сьогодні не хочу постити жодних наших гарних фото чи навіть селфі, бо моє серце зараз з усіма українськими матерями, у яких життя забрало все, але лишило дітей! А мої молитви й сльози назавжди з тими матерями, які своїх дітей у цій війні поховали", — підписала знімок українська журналістка, додавши, що зараз вони завжди разом і забрали з дачі свою стареньку собачку Ялту.

[ + – ] Маша Єфросініна привітала всіх мам з їхнім святом

Настя Каменських

Окрім теплих слів, українська співачка Настя Каменських поділилася зворушливим відео зі своєю мамою, на якому вони разом виконують українську народну пісню "Черемшина".

"Вітаю мою найріднішу @lida.kamenskux і всіх мам України з Днем Матері. Знайшла це відео в телефоні, зняте десь рік тому, і вкотре зрозуміла, що такі моменти з мамою це величезна цінність. Ще з дитинства я, слухаючи як мама з татом співають народні пісні, любила український фольклор.

Вірю і чекаю, коли в нашій країні настане мир і ми, мільйони українців, знову зберемось у колі рідних та друзів, і разом співатимемо ці пісні. Молюсь за всіх матерів України! Ви — наша душа!" — зазначила дружина репера Потапа в соцмережі.

[ + – ] Настя Каменських з мамою Лідою виконує українську народну пісню "Черемшина"

Також Настя Каменських додала, що українські мами — героїні. І сила їхньої любові завжди оберігає їхніх дітей.

"Ми, діти України, любимо наших мам. Та завжди кожен Українець пам‘ятатиме всіх Українок, хто вже, на жаль, не з нами", — написала артистка, додавши, що в цей день, 8 травня також відзначаєть день пам'яті та примирення, який особливо важливий для всіх українців сьогодні.

Зазначимо, що на початку 2021 року в Насті Каменських помер тато. Олексію Жмуру був 81 рік.

Леся Нікітюк

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк привітала свою маму в Instagram-сторіс, поділившись знімками з нею.

[ + – ] Леся Нікітюк привітала маму з Днем матері [ + – ] Леся Нікітюк привітала маму з Днем матері

Зокрема знаменитість виклала кілька фото в основний профіль соцмережі, які підписала словами: "Мою рідненьку маму Кет… люблю страшне😭 Цей день завжди для неї… не дивлячись ні на що! З Днем Матері! Я також вітаю всіх ваших мам зі святом, нехай вони завжди будуть здорові.. і якнайдовше залишаються з нами🙏❤️".

[ + – ] Леся Нікітюк привітала маму з днем матері

Андрій Бєдняков

Український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков втратив свою маму навесні 2022 року. Після перебування в заблокованому Маріуполі жінка померла.

Ведучий шоу "Орел та решка" поділився архівним відео зі своєю мамою та дружиною Анастасією.

"З днем матері. 2 найкращі мами, яких я знаю", — підписав ролик Бєдняков.

[ + – ] Архівне відео Андрія Бєднякова

Тим часом його дружина Коротких Анастасія поділилася на честь свята архівним кадром свого чоловіка та їхньої доньки Ксенії.

[ + – ] Андрій Бєдняков з донькою

Катя Осадча

Українська телеведуча та журналістка Катя Осадча поділилася архівними знімками зі своїми дітьми.

"Цей День Матері особливий — Щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами й день, що дає нам надію! Дорогі мами, МАМИ ВІЙНИ, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба 🙏🏻 не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини….

Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами й тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри й казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання — Коли ми повернемося додому", — підписала серію фото Осадча.

[ + – ] Катя Осадча поділилася архівними знімками зі своїми синами до Дня матері

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов серйозно задумуються про всиновлення дитини, котра втратила батьків під час війни.