Катя Осадча прокоментувала заяву чоловіка про усиновлення дитини

Теледіва зазначила, що усиновлення — це дуже серйозний процес, і перш ніж наважитись на подібний крок, потрібно зважити всі "за" та "проти".

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Нещодавно шоумен Юрій Горбунов припустив, що після закінчення війни вони з дружиною Катею Осадчою можуть усиновити дитину, яка залишилася без батьків. Через кілька тижнів теледіва публічно прокоментувала слова свого чоловіка.

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В інтерв'ю НВ Катя Осадча розповіла, що вони з чоловіком дійсно обговорювали можливість усиновлення, але оскільки це дуже відповідальний процес, "більш відповідальний, ніж народження дитини", говорити про це є сенс лише тоді, коли закінчиться війна.

За словами телеведучої, бажання взяти дитину в сім'ю — це перша емоційна реакція, яка виникає побачивши сиріт, які залишилися без піклування батьків, особливо у воєнний період. Однак до цього питання треба підійти дуже серйозно: пройти психологічні курси, поспілкуватися з батьками з аналогічним досвідом, і лише після цього ухвалювати остаточне рішення.

"Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість, емоційний та моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки що читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура в країні була за справжнім покликом серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей у дитячі будинки", — розповіла Катя Осадча.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розповів, що вони з дружиною не заперечують можливість усиновити дитину, яка осиротіла через війну. Разом із Катею Осадчою шоумен виховує двох синів — п'ятирічного Івана та семимісячного Данила. Теледіва також має дорослого сина від попереднього шлюбу — Іллю. Минулого року він вступив до університету.

Під час повномасштабної війни в Україні Горбунов активно займається волонтерством і благодійністю, а Катя Осадча допомагає у розшуку зниклих людей.

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