Катя Осадчая прокомментировала заявление мужа об усыновлении ребенка

Теледива отметила, что усыновление — это очень серьезный процесс, и прежде чем решиться на подобный шаг, нужно взвесить все "за" и "против".

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Недавно шоумен Юрий Горбунов допустил, что после окончания войны они с женой Катей Осадчей могут усыновить ребенка, оставшегося без родителей. Спустя несколько недель теледива публично прокомментировала слова своего супруга.

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В интервью НВ Катя Осадчая рассказала, что они с мужем действительно обсуждали возможность усыновления, но поскольку это очень ответственный процесс, "более ответственный, чем рождение ребенка", говорить об этом имеет смысл только тогда, когда закончится война.

По словам телеведущей, желание взять ребенка в семью — это первая эмоциональная реакция, которая возникает при виде сирот, оставшихся без попечения родителей, особенно в военный период. Однако к этому вопросу нужно подойти очень серьезно: пройти психологические курсы, пообщаться с родителями с аналогичным опытом, и только после этого принимать окончательное решение.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома", – рассказала Катя Осадчая.

Напомним, недавно Юрий Горбунов рассказал, что они с супругой не исключают возможности усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны. Вместе с Катей Осадчей шоумен воспитывает двоих сыновей – пятилетнего Ивана и семимесячного Данила. У теледивы также есть взрослый сын от предыдущего брака – Илья. В прошлом году он поступил в университет.

Во время полномасштабной войны в Украине Горбунов активно занимается волонтерством и благотворительностью, а Катя Осадчая помогает в розыске пропавших людей.

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