Юрий Горбунов рассказал о возможном усыновлении ребенка, потерявшего родителей

Сейчас шоумен занимается волонтерством, а также дает концерты, выступая перед украинскими защитниками.

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Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что после окончания войны не исключает, что они с женой Катериной Осадчей могут усыновить ребенка. Который остался без родителей, погибших во врем войны. Эти слова прозвучали в эфире программы "Cніданок з 1+1".

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Горбунов пообщался с коллегами в видеоформате и поделился тем, чем занимается последний месяц. По его словам, сейчас очень много работы.

"Я иногда чувствую себя профессиональным водителем. Мы иногда сутки не встаем из-за руля. Ноги затекают, руки затекают, но нужно рулить. У меня два направления работы, которые мы в последние недели сильно развиваем, – это Союз предпринимателей кино-и телеиндустрии, куда входит около 20 активных людей, и среди них – мои коллеги по Совету Госкино… Этой командой проводится огромная работа. За последнее время передано огромное количество касок, бронежилетов, медикаментов…".

[ + – ] Скорые для украинских защитников с медикаментами уехали в Харьковскую и Черниговскую области

Кроме того, команда уже закупила несколько автомобилей скорой помощи в Европе, полностью оборудованных и упакованных необходимыми медикаментами для спасения раненых воинов. Из трех авто одно уже отправилось в Черниговскую область, второе – в Харьковскую, а третье поедет на Донбасс. На следующей неделе в Украину пригонят еще одну машину, в планах – купить еще пять.

Второе направление работы – концерты. Юрий выступает перед военными вместе со своей командой, в которой его бывшие партеры по "Шоу Юры", а также такие исполнители как Светлана Тарабарова, DZIDZIO, Kadnay, Руслана. Эти концерты, признается Горбунов, дают огромный заряд позитива не только артистам, но и украинским защитникам, которые приходят отдохнуть и не говорят о войне.

Что касается детей, то, по словам Горбунова, о войне его собственные сыновья узнали в первые минуты, увидев 24 февраля в половине пятого утра два взрыва за окном. Катерина и Юрий воспитывают пятилетнего Ивана и семимесячного Даниила.

Говоря на тему будущего восстановления Украины, телеведущий отметил, что предстоит не только колоссальная работа в плане постройки жилья, инфраструктуры и прочего, но и необходимость усыновления детей, которые остались сиротами. И таких, подчеркивает он, очень много.

"Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем", – сказал Горбунов.

Супруга Юрия тоже не сидит сложа руки, а помогает в розыске пропавших людей.

Напомним, кто из украинских звезд отправился воевать за Украину.