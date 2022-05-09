Надя Дорофеева и Леся Никитюк. Как украинские звезды поздравили мам с Днем матери

Даже в это нелегкое время люди не забыли о прекрасном весеннем празднике – Международном дне матери.

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Среди всех тревожных событий весны 2022 года украинские знаменитости не забыли поздравить своих мам с Международным днем матери.

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Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram-сторис снимком со своей мамой. Она часто посещает концерты дочери и появляется в соцсетях знаменитости. Как известно, отец Нади Дорофеевой скончался от рака в феврале 2017 года.

"Happy Mother's Day", — лаконично подписала снимок с мамой украинская знаменитость.

[ + – ] Надя Дорофеева поздравила свою маму с Днем матери

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась снимком рук своих детей Наны и Александра.

"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад. Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину — меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была уверена, я нужнее… Я сегодня не хочу постить никаких наших фото или даже селфи, потому что мое сердце сейчас со всеми украинскими матерями, у которых жизнь забрала все, но оставила детей! А мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили", — подписала снимок украинская журналистка, добавив, что сейчас они всегда вместе и забрали с дачи свою старую собачку Ялту.

[ + – ] Маша Ефросинина поздравила всех мам с их праздником

Настя Каменских

Кроме теплых слов, украинская певица Настя Каменских поделилась трогательным видео со своей мамой, где они вместе исполняют украинскую народную песню "Черемшина".

"Поздравляю мою самую родную @lida.kamenskux и всех мам Украины с Днем Матери. Нашла это видео в телефоне, снятое где-то год назад, и еще раз поняла, что такие моменты с мамой это огромная ценность. Еще с детства я, слушая как мама с папой поют народные песни, любила украинский фольклор.

Верю и жду, когда в нашей стране наступит мир, и мы, миллионы украинцев, снова соберемся в кругу родных и друзей, и вместе будем петь эти песни. Молюсь за всех матерей Украины! Вы — наша душа!" — отметила супруга рэпера Потапа в соцсети.

[ + – ] Настя Каменских с мамой Лидой исполняет украинскую народную песню "Черемшина"

Также Настя Каменских добавила, что украинские мамы – героини. И сила их любви всегда оберегает детей.

"Мы, дети Украины, любим наших мам. Но всегда каждый Украинец будет помнить всех Украинок, кто уже, к сожалению, не с нами", — написала артистка, добавив, что в этот день, 8 мая, также отмечается день памяти и примирение, особенно важный день для всех украинцев сегодня.

Отметим, что в начале 2021 года у Насти Каменских умер отец. Алексею Жмуру был 81 год.

Леся Никитюк

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поздравила свою маму в Instagram-сторис, поделившись снимками с ней.

[ + – ] Леся Никитюк поздравила маму с Днем матери [ + – ] Леся Никитюк поздравила маму с Днем матери

В частности знаменитость выложила несколько фото в основной профиль соцсети, которые подписала словами: "Мою родную маму Кэт… люблю очень😭 Этот день всегда для нее… не смотря ни на что! С Днем Матери! Я также поздравляю всех ваших мам с праздником, пусть они всегда будут здоровы.. и как можно дольше остаются с нами🙏❤️".

[ + – ] Леся Никитюк поздравила маму с Днем матери

Андрей Бедняков

Украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков потерял свою маму весной 2022 года. После пребывания в заблокированном Мариуполе женщина скончалась.

Ведущий шоу "Орел и решка" поделился архивным видео со своей мамой и супругой Анастасией.

"С днем матери. 2 лучшие мамы, которых я знаю", — подписал ролик Бедняков.

[ + – ] Архивное видео Андрея Беднякова с мамой

Тем временем, его жена Коротких Анастасия поделилась в честь праздника архивным кадром своего мужа и их дочери Ксении.

[ + – ] Андрей Бедняков с дочерью

Катя Осадчая

Украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая поделилась архивными снимками со своими детьми.

"Этот День Матери особенный — Щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду! Дорогие мамы, МАМЫ ВОЙНЫ, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба 🙏🏻 не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка.

Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, пешком шли под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустоту, мамы, которые ежедневно отвечают на вопрос — Когда мы вернемся домой", – подписала серию фото Осадчая.

[ + – ] Катя Осадчая поделилась архивными снимками со своими сыновьями ко Дню матери

Напомним, Катя Осадча и Юрий Горбунов всерьез задумываются об усыновлении ребенка, потерявшего родителей во время войны.