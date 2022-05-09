Надя Дорофеева и Леся Никитюк. Как украинские звезды поздравили мам с Днем матери
Даже в это нелегкое время люди не забыли о прекрасном весеннем празднике – Международном дне матери.
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Среди всех тревожных событий весны 2022 года украинские знаменитости не забыли поздравить своих мам с Международным днем матери.
Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram-сторис снимком со своей мамой. Она часто посещает концерты дочери и появляется в соцсетях знаменитости. Как известно, отец Нади Дорофеевой скончался от рака в феврале 2017 года.
"Happy Mother's Day", — лаконично подписала снимок с мамой украинская знаменитость.
Маша Ефросинина
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась снимком рук своих детей Наны и Александра.
"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад. Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину — меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была уверена, я нужнее… Я сегодня не хочу постить никаких наших фото или даже селфи, потому что мое сердце сейчас со всеми украинскими матерями, у которых жизнь забрала все, но оставила детей! А мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили", — подписала снимок украинская журналистка, добавив, что сейчас они всегда вместе и забрали с дачи свою старую собачку Ялту.
Настя Каменских
Кроме теплых слов, украинская певица Настя Каменских поделилась трогательным видео со своей мамой, где они вместе исполняют украинскую народную песню "Черемшина".
"Поздравляю мою самую родную @lida.kamenskux и всех мам Украины с Днем Матери. Нашла это видео в телефоне, снятое где-то год назад, и еще раз поняла, что такие моменты с мамой это огромная ценность. Еще с детства я, слушая как мама с папой поют народные песни, любила украинский фольклор.
Верю и жду, когда в нашей стране наступит мир, и мы, миллионы украинцев, снова соберемся в кругу родных и друзей, и вместе будем петь эти песни. Молюсь за всех матерей Украины! Вы — наша душа!" — отметила супруга рэпера Потапа в соцсети.
Также Настя Каменских добавила, что украинские мамы – героини. И сила их любви всегда оберегает детей.
"Мы, дети Украины, любим наших мам. Но всегда каждый Украинец будет помнить всех Украинок, кто уже, к сожалению, не с нами", — написала артистка, добавив, что в этот день, 8 мая, также отмечается день памяти и примирение, особенно важный день для всех украинцев сегодня.
Отметим, что в начале 2021 года у Насти Каменских умер отец. Алексею Жмуру был 81 год.
Леся Никитюк
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поздравила свою маму в Instagram-сторис, поделившись снимками с ней.
В частности знаменитость выложила несколько фото в основной профиль соцсети, которые подписала словами: "Мою родную маму Кэт… люблю очень😭 Этот день всегда для нее… не смотря ни на что! С Днем Матери! Я также поздравляю всех ваших мам с праздником, пусть они всегда будут здоровы.. и как можно дольше остаются с нами🙏❤️".
Андрей Бедняков
Украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков потерял свою маму весной 2022 года. После пребывания в заблокированном Мариуполе женщина скончалась.
Ведущий шоу "Орел и решка" поделился архивным видео со своей мамой и супругой Анастасией.
"С днем матери. 2 лучшие мамы, которых я знаю", — подписал ролик Бедняков.
Тем временем, его жена Коротких Анастасия поделилась в честь праздника архивным кадром своего мужа и их дочери Ксении.
Катя Осадчая
Украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая поделилась архивными снимками со своими детьми.
"Этот День Матери особенный — Щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду! Дорогие мамы, МАМЫ ВОЙНЫ, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба 🙏🏻 не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка.
Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, пешком шли под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустоту, мамы, которые ежедневно отвечают на вопрос — Когда мы вернемся домой", – подписала серию фото Осадчая.
Напомним, Катя Осадча и Юрий Горбунов всерьез задумываются об усыновлении ребенка, потерявшего родителей во время войны.