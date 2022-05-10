Маша Ефросинина оказалась на грани развода с мужем во время войны

Супруги не могли найти взаимопонимание.

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Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина была на грани развода со своим мужем Тимуром Хромаевым прямо в разгар войны. Об этом знаменитость поведала в недавнем интервью.

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По словам Ефросининой, ее слишком эмоциональный характер столкнулся с холодным разумом мужа телеведущей. В конце марта Ефросинина решила выехать за границу вместе со своими детьми, а Тимур остался в Украине.

[ + – ] Маша Ефросинина рассказала о жизни в условиях войны

"У нас было разное эмоциональное состояние. Оно было биполярное. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в том мы стать не смогли", – призналась телеведущая, добавив, что они с Тимуром все же пробовали не при детях проговаривать свои проблемы.

"Мы выходили, по Львову гуляли. И проговаривали, что каждый улетел в свою стратосферу. Просто разлетелись", — добавила Ефросинина.

Отметим, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе около 20 лет. Однако в свое время они на короткое время уже разводились. Сегодня телеведущая советует людям, желающим сохранить свои отношения даже в такой трудный период:

не накапливать у себя закрытые обиды. Ведь самое важное и трудное в отношениях – уметь рассказать о "накипелом". "Три года вы вместе или 20 лет – все равно нужно проговаривать, когда вы друг другу сейчас наносите какую-то непоправимую травму, не зная этого", – отметила блогер.

сохранять уважение к чувствам партнера.

оставаться самостоятельной и независимой от партнера.

В частности, украинская телеведущая рассказала об отношении к россиянам и ее экс-коллегам из РФ. По словам журналистки, с жителями России нет смысла говорить, ведь они не хотят слышать украинцев. А в российском шоу-бизнесе начинается настоящий раскол.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что не общается со своими родственниками из Крыма.

Также Фокус писал о Дне матери 2022 года в украинском шоу-бизнесе. В частности, Маша Ефросинина отметила, что во время войны впервые почувствовала себя плохой мамой.