Маша Ефросинина призналась, что не общается с родственниками из Крыма

Сейчас телеведущая занимается волонтерством.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская телеведущая Маша Ефросинина дала интервью в YouTube-программе "Слава+". Среди прочего коренная крымчанка родом из Керчи рассказала об отношениях с родными, которые остались жить в Крыму после оккупации Россией в 2014 году.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На вопрос ведущего, как происходит общение с крымскими родственниками, Ефросинина ответила, что они долгое время не общались между собой.

"Я с ними не общаюсь. Они мне ни разу не позвонили, не написали. О чем мне с ними общаться?" — призналась украинская телеведущая и блогер.

[ + – ] Маша Ефросинина рассказала о жизни после начала полномасштабной войны

Ведущий Слава Демин, в свою очередь, рассказал о своих родственниках из Крыма, которые "полностью зомбированы" и считают украинского президента клоуном и наркоманом. На что Маша призналась, что брат ее отца только спустя месяц войны написал сестре телеведущей Лизе, что ему жаль из-за войны в Украине. А до этого родственники из Крыма не выходили на связь с ними вообще.

В частности, Ефросинина рассказала о событиях 24 февраля в ее доме. Она призналась, что в первый день войны не могла понять масштабы происходящего и плакала. Однако ее муж Тимур Хромаев помог Маше собраться с мыслями и рассказать детям о том, что началась война.

Напомним, ранее в этой же программе украинский артист Тамерлан рассказал о службе в Теробороне и освобождении Бучи, где певец увидел настоящий ужас войны.