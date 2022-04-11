Маша Єфросініна зізналася, що не спілкується з родичами з Криму

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Українська телеведуча Маша Єфросініна дала інтерв'ю в YouTube-програмі "Слава+". Серед іншого корінна кримчанка, родом із Керчі, розповіла про стосунки з рідними, які залишилися жити в Криму після окупації Росією у 2014 році.

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На запитання ведучого, як відбувається спілкування з кримськими родичами, Єфросініна відповіла, що вони вже довгий час не комунікували між собою.

"Я з ними не спілкуюсь. Вони мені ні разу не подзвонили, не написали. Про що мені з ними спілкуватися?" — зізналася українська телеведуча і блогерка.

[ + – ] Маша Єфросініна розповіла про життя після початку повномасштабної війни

Ведучий Слава Дьомін, зі свого боку, розповів про своїх родичів із Криму, які "повністю зомбовані" та вважають українського президента клоуном і наркоманом. На що Маша зізналася, що брат її батька тільки через місяць війни написав сестрі телеведучої Лізі, що йому шкода через війну в Україні. А до того родичі з Криму не виходили на зв'язок із ними взагалі.

Зокрема Єфросініна розповіла про події 24 лютого в її домі. Вона зізналася, що в перший день війни не могла зрозуміти масштабів того, що відбувається, і плакала. Проте її чоловік, Тимур Хромаєв, допоміг Маші зібратися з думками та розповісти дітям про те, що почалася війна.

Нагадаємо, раніше в цій же програмі український артист Тамерлан розповів про службу в Теробороні та звільнення Бучі, де співак побачив справжнє жахіття війни.