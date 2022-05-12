Маша Ефросинина оправдала Лободу и Дорна за их сотрудничество с РФ

Раньше знаменитостей активно обвиняли в колаборанстве с врагом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в своем интервью оправдала музыкантов Светлану Лободу и Ивана Дорна.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам знаменитости, певец Иван Дорн оборвал все связи с Россией на второй день полномасштабной войны, а Светлана Лобода перевела полтора миллиона гривен в фонд Маши Ефросининой.

[ + – ] Маша Ефросинина оправдала звезд, обвиняемых в колобранстве

"Светлана перевела в мой фонд сумасшедшую сумму денег. Благодаря этому мы смогли заплатить за топливо, эвакуировав людей", — отметила Маша Ефросинина.

Украинская певица Светлана Лобода, долгое время работавшая на рынке РФ, ровно месяц с начала полномасштабной войны не называла Россию агрессором в соцсетях, а лишь призывала всех к миру. Однако 24 марта 2022 артистка откровенно высказалась по поводу российской военной агрессии. Лобода, попав в список людей, поддерживающих войну в Украине, из-за своего молчания попросила убрать ее из сайта theylovewar и активно помогала украинским беженцам в Латвии, переоборудовав свой офис под штаб помощи.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что чуть не рассталась со своим мужем из-за эмоциональных перепадов настроения на фоне войны в стране. Однако пара сумела найти общий язык, а телеведущая дала несколько советов женщинам, желающим сохранить свои отношения через годы рутины и на фоне стрессовых ситуаций.