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Стиль жизни

Жена Ивана Дорна впервые показала как выглядят дети певца

Певец и его жена редко показывают фото своих детей, которые уже заметно выросли. Сейчас семья живет за границей.
Фото: Іnstagram.com/dorn_ivan та nastusianovikova/ | Жена Ивана Дорна впервые показала как выглядят дети певца

Певец и его жена редко показывают фото своих детей, которые уже заметно выросли. Сейчас семья живет за границей.

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Жена 35-летнего певца Ивана Дорна, бывшего участника "Пара нормальных", Анастасия Новикова впервые показала, как выглядят их дети. Кадрами с рождественского отдыха с детьми фитнес-тренер поделилась в своем инстаграме.

На фото она показала свою старшую дочь, 9-летнюю Василису, и 8-летнего сына Ивана.

Поскольку пара публично не показывает подробностей своей личной жизни, то поклонники были изрядно удивлены.

На одном из фото дети сидят на фоне большой рождественской елки, а уже потом показано как весело дети проводят время на праздничной ярмарке.

Конечно же поклонники не могли не заметить сходство сына Ивана со своим звездным отцом.

Дети Ивана Дорна Fullscreen
Дети Ивана Дорна
Фото: https://www.instagram.com/nastusianovikova/

Отметим, что звездная семья Анастасия и Иван на начало полномасштабной войны в Украине находились на отдыхе за границей. Соответственно, после активных боевых действий на территории Украины пара приняла решение оставаться за границей. Сейчас известно, что пара живет во Франции. Там же дочь и сын учатся.

Если Анастасия ведет свою страницу в инстаграме как фитнес-тренер, то сам Иван не очень публичный в последнее время. Чем сейчас занимается певец — не известно. Редко он показывает как работает с музыкой, очевидно, он не изменяет своему творчеству.

Стоит отметить также, что Анастасия и Иван поженились в 2013 году. Анастасия была одноклассницей Ивана.

Напомним, Ирма Витовская призналась, что имеет родственные связи с Тиной Кароль.