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Стиль життя

Дружина Івана Дорна вперше показала як виглядають діти співака

Співак та його дружина рідко показують фото своїх дітей, які вже помітно виросли. Нині родина живе за кордоном.
Фото: Іnstagram.com/dorn_ivan та nastusianovikova/ | Дружина Івана Дорна вперше показала як виглядають діти співака

Співак та його дружина рідко показують фото своїх дітей, які вже помітно виросли. Нині родина живе за кордоном.

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Дружина 35-річного співака Івана Дорна, колишнього учасника "Пара нормальних", Анастасія Новікова вперше показала, як виглядають їхні діти. Кадрами з різдвяного відпочинку із дітьми фітнес-тренерка поділилася в своєму інстаграмі.

На фото вона показала свою старшу доньку, 9-річну Василісу, та 8-річного сина Івана.

Оскільки пара публічно не показує подробиць свого особистого життя, то шанувальники були неабияк здивовані.

На одному із фото обоє дітлахів сидять на тлі великої різдвяної ялинки, а вже згодом показано як весело дітлахи проводять час на святковому ярмарку.

Звісно ж шанувальники не могли не помітити схожіть сина Івана зі своїм зірковим батьком.

Діти Івана Дорна Fullscreen
Діти Івана Дорна
Фото: https://www.instagram.com/nastusianovikova/

Зазначимо, що зіркова родина Анастасія та Іван на початок повномасштабної війни в Україні знаходилися на відпочинку за кордоном. Відповідно, після активних бойових дій на території України пара ухвалила рішення залишатися за кордоном. Нині відомо, що пара живе у Франції. Там же донька та син навчаються.

Якщо Анастасія веде свою сторінку в інстаграмі як фітнес-тренер, то сам Іван не дуже публічний останнім часом. Чим зараз займається співак — невідомо. Рідко він показує як працює з музикою, вочевидь, він не зраджує своїй творчості.

Варто зазначити також, що Анастасія та Іван одружилися у 2013 році. Анастасія була однокласницею Івана.

Нагадаємо, Ірма Вітовська зізналась, що має роддині зв'зки з Тіною Кароль.