Кирилл Серебренников покинул Россию

На данный момент мужчина находится во Франции.

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52-летний российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников уехал с территории РФ. Об этом сообщил на своей Facebook-странице французский специалист по кинематографу Жоэль Шапрон.

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Как известно, Серебренников выехал из России сразу после снятия судимости по делу "Седьмой студии", по которому режиссера приговорили к трем годам условного срока летом 2020 года. На данный момент он находится во Франции.

[ + – ] Кирилл Серебренников во Франции Фото: facebook/Joël Chapron

"Хорошие новости в это ужасное время… Вот фото, которое я сделал сегодня, 29 марта, на площади Бастилии! На его (Кирилла Серебренникова — ред.) футболке написано "Я выключаю телевизор!", а в голове: "Я включаю культуру !" — написал в соцсетях Жоэль Шапрон, добавив, что 52-летний режиссер собирается доработать несколько фильмов и провести мастер-классы.

[ + – ] Кирилл Серебренников продолжит свою творческую работу

Отметим, что в конце марта 2022 Хамовнический районный суд Москвы по ходатайству защиты снял с Кирилла Серебренникова судимость по уголовному делу "Седьмой студии", руководителей которой обвиняли в крупном мошенничестве и в том, что они похитили бюджетные деньги, выделенные на другой проект.

Ранее Фокус писал о том, что Россию покинули звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми. Они отправились в Израиль. А после резкого публичного осуждения военного вторжения в Украину 45-летний пародист лишился ряда рекламных контрактов, поэтому сейчас он без работы.

Напомним, куда в большинстве случаев отправляются российские знаменитости, когда покидают страну. Среди них Юрий Дудь, Ксения Собчак и другие.