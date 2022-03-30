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Кирило Серебренніков покинув Росію

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Фото: facebook/Joël Chapron | Кирило Серебренніков

Наразі чоловік перебуває у Франції.

52-річний російський режисер театру та кіно Кирило Серебренніков виїхав з території РФ. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці французький фахівець з кінематографу Жоель Шапрон.

Як відомо, Серебренніков виїхав з Росії зразу після зняття з нього судимості за справу під назвою "Сьома студія", за якою режисера засудили до трьох років умовного терміну влітку 2020 року. Наразі він перебуває у Франції.

Кирило Серебренніков у Франції
Кирило Серебренніков у Франції
Фото: facebook/Joël Chapron

"Хороші новини у цей жахливий час ….Ось фото, яке я зробив сьогодні, 29 березня, на майдані Бастилії! На його (Кирила Серебреннікова — ред.) футболці написано "Я вимикаю телевізор!", а в голові: "Я вмикаю культуру!"— написав у соцмережах Жоель Шапрон, додавши, що 52-річний режисер збирається допрацювати кілька фільмів та провести майстер-класи.

Кирило Серебренніков продовжить свою творчу роботу

Зазначимо, що наприкінці березня 2022 року Хамовницький районний суд Москви за клопотанням захисту зняв з Кирила Серебреннікова судимість у кримінальній справі "Сьомої студії", керівників якої звинувачували у великому шахрайстві та в тому, що вони викрали бюджетні гроші, виділені на інший проєкт.

Раніше Фокус писав про те, що Росію покинуло зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова разом з дітьми. Вони відправилися до Ізраїлю. А після різкого публічного засудження воєнного вторгнення в Україну 45-річний пародист втратив низку рекламних контрактів, тому зараз він без роботи.

Нагадаємо, куди здебільшого відправляються російські знаменитості, коли покидають країну. Серед них Юрій Дудь, Ксенія Собчак та інші.