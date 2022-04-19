"Российские ракеты сыпятся дождем". Иван Дорн выпустил новый трек-просьбу о помощи Украине

Ранее певец выступил в поддержку своей родины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный украинский артист и продюсер Иван Дорн записал трек-обращение к мировому сообществу. Клип, снятый в стиле выпуска новостей, он опубликовал в своем Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Артист записал трек на английском языке. И попросил в мировое сообщество помочь Украине в войне с Россией. В треке 33-летнего певца есть слова о том, что нашей стране требуется тяжелое вооружение, чтобы отражать атаки врага.

[ + – ] Новый трек Ивана Дорна

"Уважаемые граждане цивилизованного мира! Я прошу вашей помощи в распространении этого слова. Мы — украинцы! Которые действительно очень нуждаются в тяжелом вооружении, чтобы спасти нашу страну! Сейчас это очень важно! Российские ракеты сыпятся дождем, вырезая нас из нормальной жизни, буквально уничтожая нас. Поэтому, каждое оружие с вашей стороны, безусловно, спасает десяток жизней", — говорится в новой песне Дорна.

Ранее Иван Дорн выступил в поддержку Украины, отметив, что "Украина — независимое, суверенное государство" и нужно остановить "эту катастрофу".

В интервью Дмитрию Гордону Дорн рассказывал, что продолжает выступать в РФ после 2014 года, чтобы там знали о нашей культуре. Сейчас в России певец не выступает. Его следующий концерт состоится 3 мая в Вильнюсе и пройдет в поддержку Украины.