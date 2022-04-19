"Російські ракети сипляться дощем". Іван Дорн випустив новий трек-прохання про допомогу Україні

Раніше співак виступив на підтримку своєї батьківщини

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Відомий український артист та продюсер Іван Дорн записав трек-звернення до світової спільноти. Кліп, знятий у стилі випуску новин, він опублікував у своєму Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Артист записав трек англійською. І попросив світову спільноту допомогти Україні у війні із Росією. В треку 33-річного співака є слова, що нашій країні потрібне важке озброєння, щоб відбивати атаки ворога.

[ + – ] Новий трек Івана Дорна

"Шановні громадяни цивілізованого світу! Я прошу вашої допомоги в поширенні цього слова. Ми — українці! Які дійсно дуже потребують тяжкого озброєння, щоб врятувати нашу країну! Зараз це дуже важливо! Російські ракети сиплються дощем, вирізуючи нас із нормального життя, буквально знищуючи нас. Тому кожна зброя з вашого боку, безумовно, рятує десяток життів", — йдеться в новій пісні Дорна.

Раніше Іван Дорн виступив на підтримку України, зазначивши, що "Україна — незалежна, суверенна держава" і потрібно зупинити "цю катастрофу".

В інтерв'ю Дмитру Гордону Дорн розповідав, що продовжує виступати у РФ після 2014 року, щоб там знали про нашу культуру. Нині у Росії співак не виступає. Його наступний концерт відбудеться 3 травня у Вільнюсі та пройде на підтримку України.