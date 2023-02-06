Иван Дорн извинился за свои выступления в РФ после 2014-го и за скандальное интервью Юрию Дудю

Артист назвал себя "неидеальным украинцем" и извинился за свои ошибки. Кроме того, прокомментировал новый скандал из-за релиза с французской группой.

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Украинский певец Иван Дорн записал эмоциональное обращение к своим поклонникам, в котором чистосердечно извинился за все ошибки, совершенные в прошлом.

В частности речь о том, что после 2014 года Дорн продолжал ездить с концертами в Россию и делать коллаборации с российскими артистами. Кроме того, в 2017 Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где назвал вторжение РФ на восток Украины "ссорой братских народов".

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это только 5 лет после. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать. Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", – сказал Дорн.

Видео с размышлениями Иван опубликовал после поста певицы Туча в Twitter, в котором она обвиняет певца в "толерировании русских". Речь идет о том, что на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, французская электронная группа dOP планировала выпустить винил. На нем есть запись трека с Иваном Дорном и ремикс от российского диджея Филиппа Горбачева.

Однако отмечается, что трек с французской электронной группой dOP Иван Дорн записал в 2021 году и после утверждения песни к этому вопросу не возвращался. Группа dOP не сообщала Ивану Дорну о том, что на виниловой пластинке с его треком будет ремикс от российского диджея, как и о дате выпуска пластинки.

"Где-то летом 2021 года мы записали этот трек. И вот я узнал, что этот трек выходит вместе с ремиксом российского диджея Горбачева. Я не знал о дате релиза. О том, что Горбачев ремиксует – я об этом не знал. Тем не менее. Мы сейчас изменим дату. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята (dOP) утверждали это со своим музыкальным лейблом, они уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го. Поэтому извиняюсь за такие новости", – сказал Дорн.

Он также принес извинения за все потенциальные скандалы, которые могут возникнуть, потому что "в своей прошлой жизни" Дорн много сотрудничал с российскими деятелями, которых считал выдающимися.

Напомним, более 30 украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что они публично осудили войну в Украине. В этом списке находится певец Иван Дорн.