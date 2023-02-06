Іван Дорн попросив вибачення за свої виступи в РФ після 2014-го та за скандальне інтерв'ю Юрію Дудю

Артист назвав себе "неідеальним українцем" і попросив вибачення за свої помилки. Крім того, прокоментував новий скандал через реліз із французьким гуртом.

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Український співак Іван Дорн записав емоційне звернення до своїх шанувальників, у якому щиро попросив вибачення за всі помилки, здійснені в минулому.

Зокрема, йдеться про те, що після 2014 року Дорн продовжував їздити з концертами в Росію та робити колаборації з російськими артистами. Крім того, у 2017 році Дорн дав скандальне інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де назвав вторгнення РФ на схід України "сваркою братніх народів".

"Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно переглядав Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чого. Тому прошу вибачення за це. Також перепрошую за те, що я зробив це тільки за 5 років потому. Напевно, мало пройти стільки часу, щоб усе це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я українець. Я пишаюся тим, що я українець, і завжди пишався", — сказав Дорн.

Відео з роздумами Іван опублікував після посту співачки Тучі у Twitter, де вона звинувачує співака в "толеруванні росіян". Ідеться про те, що на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, французька електронна група dOP планувала випустити вініл. На ньому є запис треку з Іваном Дорном і ремікс від російського діджея Філіпа Горбачова.

Проте наголошується, що трек із французькою електронною групою dOP Іван Дорн записав у 2021 році, і після затвердження пісні до цього питання не повертався. Група dOP не повідомляла Івану Дорну про те, що на вінілової платівці з його треком буде ремікс від російського діджея, як і про дату випуску платівки.

"Десь улітку 2021 року ми записали цей трек. І ось я дізнався, що цей трек виходить разом із реміксом російського діджея Горбачова. Я не знав про дату релізу. Про те, що Горбачов реміксує, — я про це не знав. І все ж. Ми зараз змінимо дату. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці (dOP) затверджували це зі своїм музичним лейблом, вони вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не виходитиме 24-го. Тому перепрошую за такі новини", — сказав Дорн.

Він також попросив вибачення за всі потенційні скандали, які можуть виникнути, тому що "у своєму минулому житті" Дорн багато співпрацював із російськими діячами, яких вважав видатними.

Нагадаємо, понад 30 українським зіркам заборонили в'їзд в РФ на 50 років через те, що вони публічно засудили війну в Україні. У цьому списку перебуває співак Іван Дорн.