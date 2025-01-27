"Люблю вас": Иван Дорн вышел на связь после вечеринки с россиянами (фото)

Музыкант вспомнил стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко и песню покойного Кузьмы Скрябина. Он показал свою переписку с мамой.

Related video

Украинский певец Иван Дорн вышел на связь после вечеринки с россиянами. Переписку с мамой артист показал в своем Instagram.

В частности, он вспомнил стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко и песню покойного Кузьмы Скрябина.

Иван Дорн показал скриншот переписки с мамой, которая подписана как Mamano Life, а главной фотографией профиля стоит снимок на фоне украинского флага. Женщина прислала сообщение сыну с отрывком стихотворения Лины Костенко "Прости мені, мій змучений народе", а скриншот сопровождала песня Скрябина "Мовчати".

"Мама, спасибо", — написал певец.

Иван Дорн показал переписку с мамой

"Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчать! Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, і тільки змії кубляться й сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні", — говорилось в сообщении.

Свой ответ Дорн не показал, а в подписи к снимку музыкант обратился к подписчикам: "Люблю вас всех, мои хорошие". Кроме этого, он оставил смайлики в виде голубого и желтого сердец.

Что известно о вечеринке с участием Ивана Дорна

Мероприятие с участием Дорна состоялось 13 января в Берлине. Вечеринку организовал российский режиссер Кирилл Серебренников.

Иван Дорн принес на вечеринку картонные плакаты с надписями "refugees" (беженцы), "exiles" (изгнанники), "foreigners" (иностранцы) и "in fact i`m ukrainian" (на самом деле я украинец).

После волны критики от украинцев в сети певец публично не отреагировал на нее.

Напомним, украинский рэпер резко высказался об Иване Дорне.

Также Фокус писал о том, почему Иван Дорн боится возвращаться в Украину.