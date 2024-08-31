"Человек готов продать свою честь": украинский рэпер резко высказался об Иване Дорне

OTOY объяснил, почему изменил свое отношение к Ивану Дорну, который имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине.

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25-летний хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа, более известный под сценическим именем OTOY, ответил, что думает об украинском артисте Иване Доне, который ранее восхищался его творчеством. Свое видение позиции Дорна Дрофа озвучил в эксклюзивном интервью Фокусу.

В частности, на вопрос, как он относится к Ивану Дорну, который выставил релиз в котором указал, что готов спеть для россиян на корпоративах. Певец уточнил, что сделает это в любой другой стране кроме России, а также, что обойдется такое удовольствие в 4 миллиона рублей.

Заметим, что в начале творчества OTOYА, Иван Дорн выражал восхищение его творчеством.

"Для меня Otoy — это событие в украинской культуре. Несмотря на то, что аранжировки близки к тому рэпу, который проповедуют на Западе, он все равно имеет наш оттенок. Он справляется с ритмикой, как Бог", — говорил тогда Дорн.

Однако сегодня рэпер OTOY заявил, что имеет негативное отношение к Ивану Дорну. Он подчеркнул, что не общается с артистом. "Сейчас отношусь к нему негативно. Потому что это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь. Если бы действительно было такое предложение: 4 миллиона рублей и похитили выступать, я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они н@хуй. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жаль", — сказал OTOY.

OTOY объяснил, что ему не хватает четкости в позиции Ивана Дорна относительно войны в Украине. По его мнению, с таким ресурсом, который имеет Иван, можно было бы делать немало полезных и добрых дел для Украины.

"Если это не так, ну и да мне не хватает четкости в его позиции. Совсем не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне искренне грустно, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Какой он на самом деле? Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, возможно", — резюмировал OTOY.

Больше читайте в эксклюзивном интервью OTOYА для Фокуса.

Напомним, ранее мы писали, что Иван Дорн публично назвал, на чьей стороне в российско-украинской войне.