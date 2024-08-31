"Людина готова продати свою честь": український репер різко висловився про Івана Дорна

OTOY пояснив, чому змінив своє ставлення до Івана Дорна, який має неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

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25-річний хіп-хоп та реп-виконавець В’ячеслав Дрофа, більш відомий під сценічним ім’ям OTOY, відповів, що думає про українського артиста Івана Дона, який раніше захоплювався його творчістю. Своє бачення позиції Дорна Дрофа озвучив в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу.

Зокрема, на запитання, як він ставиться до Івана Дорна, який виставив реліз в якому вказав, що готовий заспівати для росіян на корпоративах. Співак уточнив, що зробить це в будь-якій іншій країні крім Росії, а також, що обійдеться таке задоволення у 4 мільйони рублів.

Зауважимо, що на початку творчості OTOYА, Іван Дорн висловлював захоплення його творчістю.

"Для мене Otoy — це подія в українській культурі. Незважаючи на те, що аранжування близькі до того репу, який проповідують на Заході, він все одно має наш відтінок. Він справляється з ритмікою, як Бог", — говорив тоді Дорн.

Однак сьогодні репер OTOY заявив, що має негативне ставлення до Івана Дорна. Він наголосив, що не спілкується з артистом. "Зараз ставлюся до нього негативно. Тому що це жахливо, розуміти, що гроші керують світом, розуміти, що людина готова продати свою честь. Якби дійсно була така пропозиція: 4 мільйони рублів і викрали виступати, я б за будь-які гроші не виступив перед росіянами, пішли вони н@хуй. І бажаю всім їм тільки смерті. Якщо в Івана інша позиція, мені щиро шкода", — сказав OTOY.

OTOY пояснив, що йому не вистачає чіткості у позиції Івана Дорна щодо війни в Україні. На його думку, з таким ресурсом, який має Іван, можна було б робити чимало корисних та добрих справ для України.

"Якщо це не так, ну і так мені не вистачає чіткості в його позиції. Зовсім не вистачає, як і вчинків та діяльності, враховуючи той ресурс, який він має як медійний, так і аудиторіальний. Мені щиро сумно, бо я захоплювався Іваном, вважав його неймовірним артистом. Який він насправді? Він неймовірно талановита людина. Мені здається, просто в нього не те оточення, можливо", — резюмував OTOY.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю OTOYА для Фокуса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іван Дорн публічно назвав, на чиєму боці в російсько-українській війні.