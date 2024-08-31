Про стосунки з Дорном, ціну за вуса та думку про роботу з росіянами: співак OTOY в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу

Український співак OTOY розповів в інтерв'ю Фокусу про значення своїх татуювань, вуса, реакцію на критику і нинішнє ставлення до Івана Дорна.

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Український репер дав інтерв'ю виданню Фокус, в якому розповів, чому носить вуса і чи готовий їх поголити, як поєднує роботу в IT-індустрії і що означають його численні татуювання. А ще артист повідав про своє нинішнє ставлення до Івана Дорна, який колись захоплювався репером.

З вашої біографії відомо, що ви з 15 років працюєте в IT-сфері. Як вдається поєднувати основну роботу з музичною кар'єрою?

Поєднання роботи в IT з музичною кар'єрою — це історія, яка вже зараз працює одна на одну. Тому що популярність у музичній індустрії часто допомагає в пошуку клієнтів, зокрема або в якомусь становленні: у моїй основній професії в ІТ і навпаки. Часто колеги з IT індустрії мене впізнають, а потім уже глибше занурюються в мою професійну діяльність. Зараз це повноцінний симбіоз, який нероздільний і це класно працює.

Інстаграм OTOY

Як ви ставитеся до критики? Чи була критика, яка змусила вас змінити свій підхід у творчості?

До критики ставлюся максимально позитивно. Це історія, яка допомагає мені рости. Коли ця критика аргументована, коли вона не через агресію, а через спонукання до зростання, то я максимально позитивно до неї ставлюся і завжди очікую критичних відгуків.

Цього літа у вас було 3 виступи на європейських фестивалях. Розкажіть докладніше, де ви були і з якими труднощами зіткнулися ви і ваша команда під час організації виступів.

З труднощами ніякими не зіткнулися. Лише дорога, яка завжди доволі важка і потребує багато часу, та й вимотує відповідно. Проте це були неймовірні три виступи на Roskilde в Копенгагені, на Positivus у Ризі та на Sziget у Будапешті. Я максимально задоволений і вражений цими виступами, вони однозначно залишили дуже приємний спогад у моїй голові. І я сподіваюся, що це була моя не остання участь у цих фестивалях.

Інстаграм OTOY

Чи є у вас ритуали або звички перед виходом на сцену? Чи був концерт, перед яким "тремтіли руки"?

Ну насправді, сказати, що були концерти, перед яким тримали руки, чи було сильне переживання, напевно, ні. Я якось дуже просто ставлюся до виступів, це просто такий мій діалог з людьми, спроби поділитися чимось поза цифровим простором, поза треками на стрімінгах.

Чи є ритуали? Ну, звісно, потрібно обов'язково сходити до туалету перед виступом, бо якщо захочеш під час виступу, буде не найкраще відчуття.

Якби не музика і робота в IT, чим ви хотіли б займатися?

Але, ймовірно, нічим би тоді не займався і не жив би взагалі. Я не бачу себе без ІТ і музики, це однозначно.

У вас є татуювання. Скільки їх у вас, і що вони означають?

У мене близько 12-13 татуювань. Вони всі означають різні періоди мого становлення. Я їх робив у різних роздумах, у різних моментах свого життя. І вони приносили різні емоції в моє повсякденне життя і в мене завжди було бажання висвітлювати це через татухи. Кожне з моїх тату — це про становлення.

Інстаграм OTOY Фото: Прес-служба

Ваші вуса. Розкажіть про їхній символізм, значення для вас: це сценічний образ, чи є якісь інші підтексти? Чи готові б збрити вуса за великий донат?

Готовий би я збрити вуса за великий донат? Взагалі, якщо хтось готовий задонатити велику суму — пишіть мені, я збрию вуса, запросто. Не можу сказати, що це для мене особливий елемент, я з вусами просто завжди. Чому? Можливо тому, що з ними я маю трохи кращий вигляд, ніж без них. І мені ліньки голитися. Голити вуса не настільки приємно, як голити бороду, тому ходжу з ними. Ну і зараз це вже частина мого такого усталеного сценічного образу, безумовно.

На початку вашої творчості вами захоплювався Іван Дорн і низка інших артистів. Зараз Іван Дорн живе за кордоном. Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що за 4 мільйони рублів він нібито готовий виступити перед росіянами. Як ви ставитеся до нього? Чи спілкуєтеся?

Ні, не спілкуємося. Зараз ставлюся до нього негативно. Тому що це жахливо, розуміти, що гроші керують світом, розуміти, що людина готова продати свою честь.

Якби дійсно була така пропозиція: 4 мільйони рублів і викрали виступати, я б за будь-які гроші не виступив перед росіянами, пішли вони н@хуй. І бажаю всім їм тільки смерті. Якщо в Івана інша позиція, мені щиро шкода.

Якщо це не так, ну і так мені не вистачає чіткості в його позиції. Зовсім не вистачає, як і вчинків та діяльності, враховуючи той ресурс, який він має як медійний, так і аудиторіальний. Мені щиро сумно, бо я захоплювався Іваном, вважав його неймовірним артистом. Який він насправді? Він неймовірно талановита людина. Мені здається, просто в нього не те оточення, можливо.

Інстаграм OTOY Фото: Пресс-служба

Кого з українських виконавців вважаєте своїм найбільшим конкурентом? А ким захоплюєтеся?

Захоплююся дуже сильно Nikow, він неймовірний. Beshket теж, артистика Чуприненко, дуже сильно нею захоплююся. Дуже подобається проєкт Я Тоня і дуже вірю, що в неї попереду все буде класно. Що стосується конкурентів: я це так не сприймаю, у кожного є своє місце. Нас було 40 млн. до початку повномасштабного вторгнення. Зараз нас близько 30. І мені здається, місце хоча б для 100 артистів знайдеться кожному в цій країні. Я не думаю, що це якась проблема і що конкурентність тут доречна. Мені здається, тут більше про партнерство має йти мова.

У себе в інстаграмі ви анонсували уривки треків із нового альбому. Розкажіть, коли чекати на реліз, про що альбом і чим ви надихалися під час створення?

Реліз альбому "8 роздумів" відбудеться 20 вересня, це буде моя перша робота за 7 місяців паузи у творчості.

А 13 вересня чекайте пререлізу одного з треків альбому.

"8 роздумів" — про рефлексію, про те, чим ми живемо зараз і що нас хвилює. В альбомі немає божевільних концепцій чи інноваційних підходів. Він просто такий, як є. Живий альбом.

Раніше Фокус публікував інтерв'ю з відомою інфлюенсеркою Мариною Арістовою.

Крім цього, раніше ми публікували ексклюзивне інтерв'ю Фокуса зі Світланою Лободою, де вона розповіла про Греммі, стосунки з Нателлою Крапівіною та російську мову.