Об отношениях с Дорном, цене за усы и мнение о работе с россиянами: певец OTOY в эксклюзивном интервью Фокусу

Украинский певец OTOY рассказал в интервью Фокусу о значении своих татуировок, усах, реакции на критику и нынешнем отношении к Ивану Дорну.

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Украинский рэпер дал интервью изданию Фокус, в котором рассказал, почему носит усы и готов ли их сбрить, как совмещает работу в IT-индустрии и что означают его многочисленные татуировки. А еще артист поведал о своем нынешнем отношении к Ивану Дорну, который когда-то восхищался рэпером.

Из вашей биографии известно, что вы с 15 лет работаете в IT-сфере. Как удается совмещать основную работу с музыкальной карьерой?

Сочетание работы в IT с музыкальной карьерой – это история, которая уже сейчас работает друг на друга. Потому что популярность в музыкальной индустрии часто помогает в поиске клиентов, в том числе или в каком-то становлении: в моей основной профессии в ИТ и наоборот. Часто коллеги из IT индустрии меня узнают, а потом уже глубже погружаются в мою профессиональную деятельность. Сейчас это полноценный симбиоз, который неразделим и это классно работает.

Инстаграм OTOY

Как вы относитесь к критике? Была ли критика, заставившая вас изменить свой подход в творчестве?

К критике отношусь максимально положительно. Это история, помогающая мне расти. Когда эта критика аргументирована, когда она не из-за агрессии, а из-за побуждения к росту, то я максимально положительно к ней отношусь и всегда ожидаю критических отзывов.

Этим летом у вас было 3 выступления на европейских фестивалях. Расскажите подробнее, где вы были и с каким трудом столкнулись вы и ваша команда при организации выступлений.

С трудом никакими не столкнулись. Только дорога, которая всегда достаточно тяжелая и требует много времени, да и изматывает соответственно. Однако это были невероятные три выступления на Roskilde в Копенгагене, на Positivus в Риге и на Sziget в Будапеште. Я максимально доволен и поражен этими выступлениями, они однозначно оставили очень приятное воспоминание в моей голове. И я надеюсь, что это было мое не последнее участие в этих фестивалях.

Инстаграм OTOY

Есть ли у вас ритуалы или привычки перед выходом на сцену? Был ли концерт, перед которым "дрожали руки"?

Ну на самом деле, сказать, что были концерты, перед которым держали руки, было ли сильное переживание, наверное, нет. Я как-то очень просто отношусь к выступлениям, это просто такой мой диалог с людьми, попытки поделиться чем-то вне цифрового пространства, вне треков на стримингах.

Есть ли ритуалы? Ну, конечно, нужно обязательно сходить в туалет перед выступлением, потому что если захочешь во время выступления, будет не самое лучшее чувство.

Если бы не музыка и работа в IT, чем вы хотели бы заниматься?

Но, вероятно, ничем бы тогда не занимался и не жил бы вообще. Я не вижу себя без ИТ и музыки, это однозначно.

У вас есть татуировки. Сколько их у вас, и что они означают?

У меня около 12-13 татуировок. Они все означают разные периоды моего становления. Я их делал в разных раздумьях, в разных моментах своей жизни. И они приносили разные эмоции в мою повседневную жизнь и у меня всегда было желание освещать это через татухи. Каждый из моих тату — это о становлении.

Инстаграм OTOY Фото: Прес-служба

Ваши усы. Расскажите об их символизме, значении для вас: это сценический образ, есть ли какие-нибудь другие подтексты? Готовы ли бы сбрить усы за большой донат?

Готов бы я сбрить усы за большой донат? Вообще, если кто-то готов задонатить крупную сумму – пишите мне я сбрию усы, запросто. Не могу сказать, что это для меня особый элемент, я с усами просто всегда. Почему? Возможно потому, что с ними я выгляжу немного лучше, чем без них. И мне лень бриться. Брить усы не настолько приятно, как брить бороду, поэтому хожу с ними. Ну и сейчас это уже часть моего такого устоявшегося сценического образа, безусловно.

В начале вашего творчества вами восхищался Иван Дорн и ряд других артистов. Сейчас Иван Дорн живет за границей. Недавно в сети появилась информация, что за 4 миллиона рублей он якобы готов выступить перед россиянами. Как вы относитесь к нему? Общаетесь ли?

Нет, не общаемся. Сейчас отношусь к нему негативно. Потому что это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь.

Если бы действительно было такое предложение: 4 миллиона рублей и угнали выступать, я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они н@хуй. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жалко.

Если это не так, ну и так мне не хватает четкости в его позиции. Совершенно не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне искренне грустно, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Каков он на самом деле? Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, может быть.

Инстаграм OTOY Фото: Пресс-служба

Кого из украинских исполнителей считаете своим величайшим конкурентом? А кем восхищаетесь?

Увлекаюсь очень сильно Nikow, он невероятный. Beshket тоже, артистика Чуприненко, очень сильно ею увлекаюсь. Очень нравится проект Я Тоня и сильно верю, что у нее впереди все будет классно. Что касается конкурентов: я это так не воспринимаю, у каждого есть свое место. Нас было 40 млн. до начала полномасштабного вторжения. Сейчас нас около 30. И мне кажется, место хотя бы для 100 артистов найдется каждому в этой стране. Я не думаю, что это какая-то проблема и что конкурентность здесь уместна. Мне кажется, здесь больше о партнерстве должна идти речь.

У себя в инстаграмме вы анонсировали отрывки треков из нового альбома. Расскажите, когда ждать релиз, о чем альбом и чем вы вдохновлялись при создании?

Релиз альбома "8 раздумий" состоится 20 сентября, это будет моя первая работа за 7 месяцев паузы в творчестве.

А 13 сентября ждите пререлиза одного из треков альбома.

"8 размышлений" — о рефлексии, о том, чем мы живем сейчас и что нас волнует. В альбоме нет безумных концепций или инновационных подходов. Он просто такой, как есть. Живой альбом.

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Кроме этого, ранее мы публиковали эксклюзивное интервью Фокуса со Светланой Лободой, где она рассказала о Грэмми, отношениях с Нателлой Крапивиной и русском языке.