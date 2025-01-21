Тарас Тополя "послав" бізнесмена, який судився з "Антитілами"

Після тривалої судової боротьби Тарас Тополя нарешті поставив крапку в "патентній війні" з Лапковським. 20 січня 2025 року він опублікував фото з нецензурним жестом та повідомив, що "патент на ноти" скасовано, а справу закрито на користь "Антитіл".

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Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя остаточно завершив судову тяганину з луцьким підприємцем Сергієм Лапковським. Про це артист повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Бізнесмен подав позов до гурту, звинувачуючи їх у незаконному використанні патенту на методику налаштування музичних параметрів, яку він зареєстрував ще в 2012 році. Лапковський вимагав від "Антитіл" понад мільйон гривень.

Але музиканти звернулися до суду, щоб скасувати цей патент, вказуючи на те, що він є абсурдним і незаконним. Як з'ясувалося, Лапковський і його соратники мали намір скористатися недосконалостями законодавства для того, щоб отримати фінансову вигоду за старі методи, які вже давно використовуються в музиці. Після тривалої судової боротьби, гурт "Антитіла" переміг, а Лапковський був зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Попри апеляцію, суд визнав патент недійсним, і 20 січня Тарас Тополя офіційно підсумував цю справу.

У своєму Instagram він поділився скриншотом, який підтверджує, що патент скасовано, і опублікував фото з нецензурним жестом як остаточний "привіт" Лапковському. "Крапка", – написав Тополя, підсумовуючи тривалу юридичну боротьбу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Тараса Тополі прокоментувала чутки про їх розлучення.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя розповів, яку державну посаду займає.