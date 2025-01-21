Тарас Тополя "послал" бизнесмена, который судился с "Антителами"

После длительной судебной борьбы Тарас Тополя наконец поставил точку в "патентной войне" с Лапковским. 20 января 2025 года он опубликовал фото с нецензурным жестом и сообщил, что "патент на ноты" отменен, а дело закрыто в пользу "Антител".

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Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя окончательно завершил судебную тяжбу с луцким предпринимателем Сергеем Лапковским. Об этом артист сообщил у себя на странице в инстаграм.

Бизнесмен подал иск к группе, обвиняя их в незаконном использовании патента на методику настройки музыкальных параметров, которую он зарегистрировал еще в 2012 году. Лапковский требовал от "Антител" более миллиона гривен.

Но музыканты обратились в суд, чтобы отменить этот патент, указывая на то, что он является абсурдным и незаконным. Как выяснилось, Лапковский и его соратники намеревались воспользоваться несовершенствами законодательства для того, чтобы получить финансовую выгоду за старые методы, которые уже давно используются в музыке. После длительной судебной борьбы, группа "Антитела" победила, а Лапковский был обязан уплатить штраф в размере 50 тысяч гривен.

Несмотря на апелляцию, суд признал патент недействительным, и 20 января Тарас Тополя официально подытожил это дело.

В своем Instagram он поделился скриншотом, подтверждающим, что патент отменен, и опубликовал фото с нецензурным жестом как окончательный "привет" Лапковскому. "Точка", — написал Тополя, подытоживая длительную юридическую борьбу.

Напомним, ранее мы писали, что жена Тараса Тополи прокомментировала слухи об их разводе.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя рассказал, какую государственную должность занимает.