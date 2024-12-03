Жена Тараса Тополи прокомментировала слухи об их разводе

Тарас и Елена Тополя в браке уже более десяти лет. Однако после начала полномасштабной войны в Украине начали распространяться слухи, что пара разводится.

38-летняя певица Елена Тополя, в прошлом более узнаваемая как Алеша, которая является женой популярного артиста и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, опровергла все слухи об их разводе. Подробностями семейной жизни она поделилась в новом выпуске "Тур Звездами" на Люкс ФМ.

Так, известно, что Елена и Тарас вместе с 2013 года. Совместно супруги имеют двух сыновей и дочь — старшему сыну Роману уже 11 лет, младшему Марку 6 лет и единственной младшей дочери Марии четыре года.

В начале полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала Россия в феврале 2022 года, Тарас Тополя пошел защищать страну на фронт, тем временем Елена и дети выехали за пределы страны в США. Таким образом семья более 1,5 года жила отдельно. На фоне этого в сети начали распространяться слухи, что брак Тараса и Елены переживает кризис, поэтому пара в риске развестись. Однако впоследствии информация все же не подтвердилась. Впоследствии стало известно, что Елена с детьми вернулась в Украину.

На вопрос журналистки, какие секреты успешного брака имеет звездная пара Елена Тополя призналась, что на самом деле нет никаких секретов, ведь то, что держит ее и Тараса до сих пор вместе — это любовь. Также она добавила, что важным также является то, что семья имеет трех общих детей, за которых они вместе несут ответственность.

Однако самое главное, Елена акцентировала, что в их семье принято обо всем говорить, даже если это неприятные, конфликтные моменты, они все проговаривают вместе.

"У нас есть договоренность, что мы все рассказываем. То есть если что-то беспокоит, хочешь истерику закатать — пожалуйста. Делать это вовремя, тогда когда хочется, говорить все, как есть, рассказывать, делиться. Это не должно быть, что он мой папа или я его мама, что страшно обидеть. Мы просто любим друг друга Но мы при этом друзья, имеем общие цели в воспитании детей и построении семьи, в планах на будущее и мы должны их строить так, чтобы друг друга понимали от А до Я. Просто говорить все как есть, что-то не нравится, или наоборот что-то нравится, это также нужно проявлять всегда. Нужно всегда работать над отношениями, их нельзя строить, если их не строить", — пояснила избранница фронтмена группы "Антитела".

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.