Дружина Тараса Тополі прокоментувала чутки про їх розлучення

Тарас та Олена Тополя в шлюбі вже понад десять років. Однак після початку повномасштабної війни в Україні почали ширитися чутки, що пара розлучається.

38-річна співачка Олена Тополя, в минулому більш впізнавана як Альоша, яка є дружиною популярного артиста та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, спростувала усі чутки про їх розлучення. Подробицями сімейного життя вона поділилася в новому випуску "Тур Зірками" на Люкс ФМ.

Так, відомо, що Олена та Тарас разом з 2013 року. Спільно подружжя має двох синів та доньку — старшому сину Роману вже 11 років, молодшому Марку 6 років і єдиній наймолодшій донечці Марії чотири роки.

На початку повномасштабного вторгнення на територію України, яке розпочала Росія в лютому 2022 року, Тарас Тополя пішов захищати країну на фронт, тим часом Олена та діти виїхали за межі країни до США. Таким чином родина понад 1,5 роки жила окремо. На фоні цього в мережі почали ширитися чутки, що шлюб Тараса та Олени переживає кризу, тому пара в ризику розлучитися. Однак згодом інформація все ж не підтвердилася. Згодом стало відомо, що Олена з дітьми повернулася в Україну.

На запитання журналістки, які секрети успішного шлюбу має зіркова пара Олена Тополя зізналася, що насправді немає жодних секретів, адже те, що тримає її і Тараса досі разом — це кохання. Також вона додала, що важливим також є те, що родина має трьох спільних дітей, за яких вони разом несуть відповідальність.

Однак найголовніше, Олена акцентувала, що в їх родині прийнято про все говорити, навіть якщо це неприємні, конфліктні моменти, вони все проговорюють разом.

"У нас є домовленість, що ми все розказуємо. Тобто якщо щось турбує, хочеш істерику закатати — будь ласка. Робити це вчасно, тоді коли хочеться, казати все, як є, розповідати, ділитися. Це не має бути, що він мій тато чи я його мама, що страшно образити. Ми просто кохаємо одне одного Але ми при тому друзі, маємо спільні цілі у вихованні дітей й побудові сім'ї, в планах на майбутнє і ми маємо їх будувати так, щоб один одного розуміли від А до Я. Просто говорити все як є, щось не подобається, або навпаки щось подобається, це також потрібно проявляти завжди. Потрібно завжди працювати над відносинами, їх не можна будувати, якщо їх не будувати", – пояснила обраниця фронтмена гурту "Антитіла".

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.