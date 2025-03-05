Україна вирвалася вперед у ставках букмекерів на переможця "Євробачення-2025" (фото, відео)

Фанати пісенного конкурсу та букмекери все вище оцінюють пісню Bird of Pray гурту Ziferblat. З двадцятки Україна вже увійшла до десятки фаворитів.

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Букмекери підвищили ставки на перемогу України в "Євробаченні-2025", яке пройде у швейцарському місті Базель у травні. Про це стало відомо із сайту пісенного конкурсу.

Пісня України на "Євробаченні-2025"

Станом на 5 березня 2025 року гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray посідає вже 10-те місце в рейтингу. До цього Україну розміщали на 14-му, 11-му місцях.

Найбільше шансів перемогти наразі у Швеції, яка, до речі, досі не представила пісню, яка повинна "поїхати" до Базеля у травні.

До десятки також увійшли Франція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Австрія, Чехія, Ізраїль та Бельгія.

Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2025" Фото: Скріншот

Гурт Ziferblat переміг у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — український музичний гурт, який складається з трьох учасників: Даниїла Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик). Саме вони "повезуть" пісню від України на "Євробачення-2025" у швейцарське місто Базель у травні.

Музиканти вдруге брали участь у фіналі Нацвідбору. У 2024 році Ziferblat заспівав композицію Place I Call Home, посівши друге місце. Ще раніше вони потрапляли у лонгліст конкурсу. Тобто це була третя спроба Ziferblat на Нацвідборі на "Євробачення", яка стала успішною.

Гурт Ziferblat представить Україну на "Євробаченні-2025" Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Потап вважає, що представник Естонії виграє на "Євробаченні-2025".

Також Фокус писав про скандал з учасником Естонії на "Євробаченні-2025".