Украина вырвалась вперед в ставках букмекеров на победителя "Евровидения-2025" (фото, видео)

Фанаты песенного конкурса и букмекеры все выше оценивают песню Bird of Pray группы Ziferblat. Из двадцатки Украина уже вошла в десятку фаворитов.

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Букмекеры повысили ставки на победу Украины в "Евровидении-2025", которое пройдет в швейцарском городе Базель в мае. Об этом стало известно с сайта песенного конкурса.

Песня Украины на "Евровидении-2025"

По состоянию на 5 марта 2025 года группа Ziferblat с песней Bird of Pray занимает уже 10-е место в рейтинге. До этого Украину размещали на 14-м, 11-м местах.

Больше всего шансов победить пока у Швеции, которая, кстати, до сих пор не представила песню, которая должна "поехать" в Базель в мае.

В десятку также вошли Франция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Австрия, Чехия, Израиль и Бельгия.

Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2025" Фото: скріншот

Группа Ziferblat победила в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик). Именно они "повезут" песню от Украины на "Евровидение-2025" в швейцарский город Базель в мае.

Музыканты во второй раз участвовали в финале Нацотбора. В 2024 году Ziferblat спел композицию Place I Call Home, заняв второе место. Еще раньше они попадали в лонглист конкурса. То есть это была третья попытка Ziferblat на Нацотборе на "Евровидение", которая стала успешной.

Группа Ziferblat представит Украину на "Евровидении-2025" Фото: коллаж Фокус

Напомним, Потап считает, что представитель Эстонии выиграет на "Евровидении-2025".

Также Фокус писал о скандале с участником Эстонии на "Евровидении-2025".