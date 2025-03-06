"Статусу критичності" немає: у Мінкульт відповіли, чи випустять Ziferblat на "Євробачення"

За новими правилами для виїзду за кордон митці мають відповідати низці вимог, чого не можна сказати про обраних українцями представників на пісенний конкурс. На засіданні парламентського комітету обговорили, чи вийде відправити Ziferblat у Швейцарію на виступ.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України призупинить видачу листів для виїзду за кордон військовозобов’язаним митцям і журналістам з 3 березня, почнуть діяти нові правила. Однак вже у травні у Швейцарії проходитиме "Євробачення-2025", на якого українці обрали представника — гурт Ziferblat. Мінкульт у коментарі "Суспільному" 5 березня відповів, чи зможуть музиканти виступити на міжнародній сцені.

Кабмін змінив правила перетину кордону для митців і журналістів. Тепер для виїзду з України юридичні особи зобов’язані мати статус критичності та ФОП, який діє щонайменше три роки. Питання того, чи відповідає новим нормам гурт Ziferblat, обговорили на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Гурт не матиме статус критичності, але будемо думати, як його відправити", — повідомила заступниця голови Мінкульту і голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко.

Вона запевнила, що політики знайдуть рішення.

"Я думаю, що ми можемо цей захід вважати таким, до якого дотичне Міністерство культури, тобто внести в план роботи Мінкульту. Щоб дозволити взяти участь в конкурсі не лише гурту, а і всій команді", — зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, Фокус публікував матеріал про те, як зірки шоубізнесу відреагували на зміну правил виїзду для митців. Мінкульту погрожували судом та звинувачували у зруйнованій кар’єрі, продюсери й артисти наголошували на те, що привозять з закордонних турів гроші для ЗСУ.

Перша заступниця міністра культури Галина Григоренко повідомляла, що Мінкульт почне обробляти заявки за новими правилами з 7 березня. Тим, хто відповідатиме вимогам, обіцяють видавати листи сприяння для виїзду вже наступного дня.