"Статуса критичности" нет: в Минкульте ответили, выпустят ли Ziferblat на "Евровидение"
По новым правилам для выезда за границу артисты должны соответствовать ряду требований, чего нельзя сказать об избранных украинцами представителях на песенный конкурс. На заседании парламентского комитета обсудили, получится ли отправить Ziferblat в Швейцарию на выступление.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановит выдачу писем для выезда за границу военнообязанным представителям творческих профессий и журналистам с 3 марта, начнут действовать новые правила. Однако уже в мае в Швейцарии будет проходить "Евровидение-2025", на которое украинцы выбрали представителя — группу Ziferblat. Минкульт в комментарии "Суспільне" 5 марта ответил, смогут ли музыканты выступить на международной сцене.
Кабмин изменил правила пересечения границы для представителей творческих профессий и журналистов. Теперь для выезда из Украины юридические лица обязаны иметь статус критичности и ФЛП, который действует не менее трех лет. Вопрос того, соответствует ли новым нормам группа Ziferblat, обсудили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
"Группа не будет иметь статус критичности, но будем думать, как ее отправить", — сообщила заместительница главы Минкульта и председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Галина Григоренко.
Она заверила, что политики найдут решение.
"Я думаю, что мы можем это мероприятие считать таким, к которому причастно Министерство культуры, то есть внести в план работы Минкульта. Чтобы позволить принять участие в конкурсе не только группе, а и всей команде", — отметила заместительница министра.
Напомним, Фокус публиковал материал о том, как звезды шоубизнеса отреагировали на изменение правил выезда для представителей творческих профессий. Минкульту угрожали судом и обвиняли в разрушенной карьере, продюсеры и артисты отмечали, что привозят из зарубежных туров деньги для ВСУ.
Первый заместительница министра культуры Галина Григоренко сообщала, что Минкульт начнет обрабатывать заявки по новым правилам с 7 марта. Тем, кто будет отвечать требованиям, обещают выдавать письма содействия для выезда уже на следующий день.