Есть нюанс: в Минкульте сообщили, когда начнут выдавать разрешение на выезд для артистов и журналистов

Ранее полученные заявки на выезд за границу Минкульт рассматривать не будет.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины начнет выдавать письма содействия для выезда художников и журналистов за границу с 7 марта. Однако, заявители должны будут подать документы заново в соответствии с новыми правилами, пишет "Укринформ".

Первый заместитель министра культуры Галина Григоренко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщила, что Министерство начнет обработку заявлений с 7 марта.

"Выдавать письма мы сможем буквально на следующий день. В четверг опубликовано, начнем обрабатывать те засилы, которые будут, и в пятницу сможем готовить письма на выезд. Мы достаточно быстро их будем обрабатывать, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена, прямо скажем, штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял", — сказала Григоренко.

Она отметила, что ранее полученные заявки Минкульт рассматривать не будет.

Согласно новым правилам, документы необходимо подавать после вступления в силу постановления. Также Министерство отметило, что документы следует подавать не позднее чем за 15 дней до планируемого выезда, а максимальный срок пребывания за границей составляет 60 дней.

Напомним, что ранее сообщалось, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 года приостановило выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу.