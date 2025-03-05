Є нюанс: в Мінкульті повідомили, коли почнуть видавати дозвіл на виїзд для артистів та журналістів
Раніше отримані заявки на виїзд за кордон Мінкульт розглядати не буде.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України почне видавати листи сприяння для виїзду митців та журналістів за кордон з 7 березня. Однак, заявники повинні будуть подати документи заново відповідно до нових правил, пише "Укрінформ".
Перша заступниця міністра культури Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила, що Міністерство розпочне обробку заяв з 7 березня.
"Видавати листи ми зможемо буквально на наступний день. В четвер опубліковано, почнемо опрацьовувати ті засили, які будуть, і в п'ятницю зможемо готувати листи на виїзд. Ми досить швидко їх опрацьовуватимемо, звісно, людський ресурс і навантаження, яке не передбачено, прямо скажемо, штатним розписом міністерства, ніхто додаткових штатних одиниць нам на це не виділяв", — сказала Григоренко.
Вона зауважила, що раніше отримані заявки Мінкульт розглядати не буде.
Згідно з новими правилами, документи необхідно подавати після набуття чинності постанови. Також Міністерство зазначило, що документи слід подавати не пізніше ніж за 15 днів до планованого виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном складає 60 днів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупинило видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.