Є нюанс: в Мінкульті повідомили, коли почнуть видавати дозвіл на виїзд для артистів та журналістів

Раніше отримані заявки на виїзд за кордон Мінкульт розглядати не буде.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України почне видавати листи сприяння для виїзду митців та журналістів за кордон з 7 березня. Однак, заявники повинні будуть подати документи заново відповідно до нових правил, пише "Укрінформ".

Перша заступниця міністра культури Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила, що Міністерство розпочне обробку заяв з 7 березня.

"Видавати листи ми зможемо буквально на наступний день. В четвер опубліковано, почнемо опрацьовувати ті засили, які будуть, і в п'ятницю зможемо готувати листи на виїзд. Ми досить швидко їх опрацьовуватимемо, звісно, людський ресурс і навантаження, яке не передбачено, прямо скажемо, штатним розписом міністерства, ніхто додаткових штатних одиниць нам на це не виділяв", — сказала Григоренко.

Вона зауважила, що раніше отримані заявки Мінкульт розглядати не буде.

Згідно з новими правилами, документи необхідно подавати після набуття чинності постанови. Також Міністерство зазначило, що документи слід подавати не пізніше ніж за 15 днів до планованого виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном складає 60 днів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупинило видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.