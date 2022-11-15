Стало известно, что произошло с Олегом Винником
Артист под впечатлениями сочинил новую песню.
Стало известно, что произошло на самом деле с Олегом Винником. Об этом сообщают Факты.
Близкий друг украинского певца, настоятель храма Иверской иконы Божьей матери протоиерей Виталий Трач, рассказал, что часто общается с музыкантом, давно исчезнувшим из инфопространства Украины и в настоящее время находящимся в Германии.
По словам друга Винника, певец находится в Берлине, где у него есть свой дом. Там также учится взрослый сын Олега Винника.
Сам артист тяжело болен и лечится в одной из столичных больниц.
"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ", — рассказывает близкий друг Олега Винника.
В частности, стало известно, что под впечатлениями от событий в Украине музыкант написал новую песню "Плачут иконы".
Напомним, украинский певец Валерий Харчишин высказал свое мнение по поводу исчезновения с медийного поля Олега Винника.
Также Фокус писал об изменениях во внешности Олега Винника во время полномасштабной войны в Украине.