Стало известно, что произошло с Олегом Винником

Артист под впечатлениями сочинил новую песню.

Related video

Стало известно, что произошло на самом деле с Олегом Винником. Об этом сообщают Факты.

Близкий друг украинского певца, настоятель храма Иверской иконы Божьей матери протоиерей Виталий Трач, рассказал, что часто общается с музыкантом, давно исчезнувшим из инфопространства Украины и в настоящее время находящимся в Германии.

По словам друга Винника, певец находится в Берлине, где у него есть свой дом. Там также учится взрослый сын Олега Винника.

Сам артист тяжело болен и лечится в одной из столичных больниц.

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ", — рассказывает близкий друг Олега Винника.

В частности, стало известно, что под впечатлениями от событий в Украине музыкант написал новую песню "Плачут иконы".

[ + – ] Олег Винник

Напомним, украинский певец Валерий Харчишин высказал свое мнение по поводу исчезновения с медийного поля Олега Винника.

Также Фокус писал об изменениях во внешности Олега Винника во время полномасштабной войны в Украине.