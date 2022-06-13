Валерий Харчишин предположил, куда пропал певец Олег Винник

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, исчезнувший "с радаров" три месяца назад, находится за границей

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Популярный певец Олег Винник, последний раз в соцсетях лично появлялся 3 марта, с обращением к украинцам. Но, пока другие украинские артисты проводят концерты дома и за границей, участвуют в общественно-политической жизни страны и даже записываются в ряды ВСУ, исполнитель песни "Вовчиця" внезапно стал непубличной персоной. Его коллеги артисты предположили, что он находится не в Украине. Об этом сообщает 24tv.

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Так, Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка" в интервью сказал, что Винник может быть в Германии и давать там концерты.

Исполнитель Олег Винник, не появляющийся в инфопространстве уже более 3 месяцев, находится за границей. По мнению звезды, он может давать концерты в Германии.

На вопрос журналистки, общался ли Харчишин с Винником во время войны, Харчишин сказал, что нет. Но как раз перед интервью обсуждал с коллегами, куда пропал артист.

"Кажется, где-то увидели афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю", — сказал Харчишин.

Последний раз Олег Винник появлялся в соцсетях еще 3 марта. Он опубликовал короткое видео с обращением к украинцам и российским и беларусским матерям.

[ + – ] Обращение Олега Винника

Украинцев он поблагодарил за мужество и помощь ВСУ, а матерей из стран-агрессоров призвал не пускать своих сыновей воевать в Украину и убивать мирное население.

Он назвал вторжение в Украину геноцидом.

После этого в Instagram Винника появлялись только патриотические снимки, а последний пост появился на Пасху. Интервью он не дает, так что поклонники стали переживать за исполнителя.

Ранее украинская шоувумен Dj Madonnа, заявила, что Олег Винник скорей всего уехал в Германию.

"Говорят, он сидит в Германии, потому что у него немецкое гражданство. Эх, Олег, что же ты бросил своих волчиц?" – написала диджей.

Винник начинал карьеру певца в Германии. Он пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет", исполнял оперные партии в Люнебурзком театре в Нижней Саксонии. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Известно, что его сын учится в Германии.

Напомним, сам Харчишин остался в Украине. Его дом в Гостомеле был разрушен и сожжен российскими оккупантами.