Валерій Харчишин припустив, куди міг зникнути популярний співак Олег Винник

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин припустив, що Винник, який зник "із радарів" три місяці тому, перебуває за кордоном.

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Популярний співак Олег Винник, який востаннє в соцмережах особисто з'являвся 3 березня, зі зверненням до українців. Але поки інші українські артисти проводять концерти вдома та за кордоном, беруть участь у суспільно-політичному житті країни та навіть записуються до лав ЗСУ, виконавець пісні "Вовчиця" раптово став непублічною персоною. Його колеги артисти припустили, що він не в Україні. Про це повідомляє 24TV.

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Так, Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка" в інтерв'ю сказав, що Винник може бути у Німеччині та давати там концерти.

Виконавець Олег Винник, який не з'являється в інфопросторі вже понад 3 місяці, перебуває за кордоном. На думку зірки, він може давати концерти у Німеччині.

На запитання журналістки, чи спілкувався Харчишин із Винником під час війни, Харчишин сказав, що ні. Але саме перед інтерв'ю обговорював із колегами, куди зник артист.

"Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де Олег Винник. Можливо, у Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю", — сказав Харчишин.

Востаннє Олег Винник з'являвся у соцмережах ще 3 березня. Він опублікував коротке відео зі зверненням до українців та російських і білоруських матерів.

[ + – ] Звернення Олега Винника

Українцям він подякував за мужність та допомогу ЗСУ, а матерів із країн-агресорів закликав не пускати своїх синів воювати в Україну та вбивати мирне населення.

Він назвав вторгнення в Україну геноцидом.

Після цього в Instagram Винника з'являлися лише патріотичні знімки, а останній допис з'явився на Великдень. Інтерв'ю він не дає, тож шанувальники почали переживати за виконавця.

Раніше українська шоувумен Dj Madonnа заявила, що Олег Винник швидше за все поїхав до Німеччини.

"Кажуть, він сидить у Німеччині, тому що в нього німецьке громадянство. Ех, Олеже, що ж ти кинув своїх вовчиць?" — написала пані діджей.

Винник розпочинав кар'єру співака у Німеччині. Він співав у мюзиклах "Знедолені" та "Елізабет", виконував оперні партії в Люнебурзькому театрі в Нижній Саксонії. Сольну кар'єру в Україні він розпочав у 2011 році. Відомо, що його син навчається у Німеччині.

Нагадаємо, сам Харчишин залишився в Україні. Його будинок у Гостомелі був зруйнований і спалений російськими окупантами.