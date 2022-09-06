В Сети показали, как сейчас выглядит Олег Винник (фото)
Артист давно исчез из инфопространства Украины.
В Сети появилось свежее фото украинского певца Олега Винника. Соответствующий пост опубликовал военнослужащий ВСУ Роман Недзельский.
В кадре артист, долго не появляющийся в медийном пространстве Украины, позирует в джинсах, футболке цвета хаки, бейсболке и темных очках. Певец улыбается и показывает "класс".
"Спасибо вам, мои дорогие! Слава Украине! Вместе к победе", — отметил под новой публикацией в соцсети Роман Недзельский.
55-летний Роман Недзельский – муж украинской певицы Оксаны Билозир. С начала войны он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и активно делится делами волонтеров в своих соцсетях.
Тем временем Олег Винник давно исчез из медийного пространства Украины. Последний пост в соцсети певца датируется 24 апреля 2022 — день Пасхи. В Сети знаменитость обвиняют в молчании по поводу войны в Украине.
На данный момент главное фото Instagram-страницы Олега Винника призывает остановить российскую агрессию в Украине и исполнено в цветах украинского государственного флага.
Как известно, 49-летний Олег Винник находится на лечении в Германии и активно помогает украинской армии.
Напомним, Олег Винник внезапно появился на фото военнослужащего ВСУ.
Также Фокус писал об объяснении адвоката Олега Винника, куда все же исчез украинский исполнитель.