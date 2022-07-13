Стало известно, где находится Олег Винник

Ранее украинский шоу-бизнес задавался вопросом, куда резко мог исчезнуть исполнитель.

Накануне адвокат украинского певца Олега Винника эксклюзивно рассказала ТСН о том, где сейчас находится любимец публики и почему он внезапно исчез из радаров соцсетей.

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Как стало известно, Олег Винник находится в Германии и проходит там лечение. Серьезные проблемы со здоровьем у певца начались еще задолго до полномасштабной войны, а с началом вторжения только обострились.

В Берлине артист лечится и активно помогает ВСУ, передавая немалые средства и закупая автомобили через свой благотворительный фонд "Вовчиця". По словам адвоката, Винник не хотел пиариться на своей помощи, поэтому делал добрые дела тихо.

[ + – ] Обращение Олега Винника

В частности, поиском машин и их покупкой артист занимался лично, а также следил за процессом их доставки на всех этапах в Украину.

Отметим, что последний раз 48-летний Олег Винник выходил на связь со своими подписчиками в соцсетях 3 марта 2022, когда записал обращение к российским и белорусским матерям. А последним постом стало поздравление украинцев с Пасхой 24 апреля 2022. После этого певец не появлялся на просторах Сети, из-за чего его фанаты не на шутку забеспокоились, а коллеги по цеху начали выдвигать свои предположения, куда же мог исчезнуть любимец публики.

Напомним, украинский певец Валерий Харчишин предположил, куда мог скрыться Олег Винник.