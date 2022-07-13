Стало відомо, де перебуває Олег Винник

Раніше український шоубізнес задавався питанням, куди різко міг зникнути виконавець.

Напередодні адвокатка українського співака Олега Винника ексклюзивно розповіла ТСН про те, де наразі перебуває улюбленець публіки та чого він раптово зник з радарів соцмереж.

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Як стало відомо, Олег Винник наразі перебуває в Німеччині та проходить там лікування. Серйозні проблеми зі здоров'ям у співака почалися ще задовго до повномасштабної війни, а з початком вторгнення тільки загострилися.

У Берліні артист лікується та активно допомагає ЗСУ, передаючи чималі кошти та закуповуючи автомобілі через свій благодійний фонд "Вовчиця". За словами адвокатки, Винник не хотів піаритися на своїй допомозі, тому робив добрі справи тихо.

Зокрема пошуком машин та їхньою купівлею артист займається особисто, а також стежить за процесом їхнього доправлення на всіх етапах до України.

Зазначимо, що востаннє 48-річний Олег Винник виходив на зв'язок зі своїми підписниками у соцмережах 3 березня 2022, коли записав звернення до російських та білоруських матерів. А останнім постом стало привітання українців з Великоднем 24 квітня 2022. Після цього співак не з'являвся на просторах мережі, через що його фанати не на жарт занепокоїлися, а колеги по цеху почали висувати свої припущення, куди ж міг зникнути улюбленець публіки.

Нагадаємо, український співак Валерій Харчишин припустив, куди міг зникнути Олег Винник.