У мережі показали, як зараз виглядає Олег Винник (фото)

Артист давно зник з інфопростору України.

У мережі з'явилося свіже фото українського співака Олега Винника. Відповідний допис опублікував військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський.

У кадрі артист, котрий тривалий час не з'являється в медійному просторі України, позує в джинсах, футболці кольору хакі, бейсболці та темних окулярах. Співак посміхається та показує "клас".

"Спасибі вам, мої дорогі! Слава Україні! Разом до перемоги", — зазначив під новою публікацією у соцмережі Роман Недзельський.

[ + – ] Олег Винник з Романом Недзельським

55-річний Роман Недзельський — чоловік української співачки Оксани Білозір. З початку війни він вступив до лав Збройних сил України та активно ділиться справами волонтерів у своїх соцмережах.

Тим часом Олег Винник давно зник з медійного простору України. Останній пост у соцмережі співака датується 24 квітня 2022 — день Великодня. У мережі знаменитість обвинувачують у мовчанні щодо війни в Україні.

Головне фото Instagram-сторінки Олега Винника закликає зупинити російську агресію в Україні та виконане в кольорах українського державного прапора.

[ + – ] Сторінка Олега Винника у соцмережі

Як відомо, 49-річний Олег Винник перебуває на лікуванні у Німеччині та активно допомагає українській армії.

Нагадаємо, Олег Винник раптово з'явився на фото військовослужбовця ЗСУ.

Також Фокус писав про пояснення адвоката Олега Винника, куди ж все-таки зник український виконавець.