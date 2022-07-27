З бородою та в окулярах. Як зараз виглядає Олег Винник (фото)

Артист виїхав до Німеччини на лікування.

У мережі з'явилося свіже фото українського співака Олега Винника. Ним поділився військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Чоловік української артистки Оксани Білозір, який вступив до лав ЗСУ, опублікував серію фото, де розповів про роботу волонтерів. Серед іншого, Роман поділився скріншотом відеорозмови з Олегом Винником, який наразі перебуває за кордоном.

Співак постав з довгою бородою, в темних окулярах та чорній бейсболці.

Як розповів військовослужбовець, Винник допоміг українським волонтерам доправити зламаний автобус із гумдопомогою із Вроцлава до Кракова на станцію техобслуговування.

"Велика вдячність Олегу Виннику за не методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту. Надіюсь , наші майстри з "Зампотех" своїми золотими руками швидко справляться з поломкою, і ми своїм ходом найближчим часом доставимо необхідний груз на передову задля Перемоги! Слава Україні!" – зазначив Роман Недзельський.

[ + – ] Олег Винник допомагає українським волонтерам

Нагадаємо, Олег Винник зник з медійного простору ще кілька місяців тому, проте нещодавно його адвокатка розповіла, куди ж все-таки зник улюбленець українок. Як відомо, артист виїхав за кордон на лікування.

Також Фокус писав про іншу причину зникнення Олега Винника, на думку іншого українського артиста.