С бородой и в очках. Как сейчас выглядит Олег Винник (фото)
Артист уехал в Германию на лечение.
В Сети появилось свежее фото украинского певца Олега Винника. Им поделился военнослужащий ВСУ Роман Недзельский.
Муж украинской артистки Оксаны Билозир, вступивший в ряды ВСУ, опубликовал серию фото, где рассказал о работе волонтеров. Среди прочего Роман поделился скриншотом видеоразговора с Олегом Винником, который сейчас находится за границей.
Певец появился с длинной бородой, в темных очках и черной бейсболке.
Как рассказал военнослужащий, Винник помог украинским волонтерам доставить сломанный автобус с гумопомощью из Вроцлава в Краков на станцию техобслуживания.
"Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера из "Зампотех" своими золотыми руками быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для Победы! Слава Украине!" – отметил Роман Недзельский.
Напомним, Олег Винник исчез из медийного пространства еще несколько месяцев назад, однако недавно его адвокат рассказала, куда же все-таки исчез любимец украинок. Как известно, артист уехал за границу на лечение.
Также Фокус писал о еще одной вероятной причине исчезновения Олега Винника, по мнению другого украинского артиста.