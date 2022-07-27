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С бородой и в очках. Как сейчас выглядит Олег Винник (фото)

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Фото: Instagram olegg.vynnyk | Олег Винник

Артист уехал в Германию на лечение.

В Сети появилось свежее фото украинского певца Олега Винника. Им поделился военнослужащий ВСУ Роман Недзельский.

Муж украинской артистки Оксаны Билозир, вступивший в ряды ВСУ, опубликовал серию фото, где рассказал о работе волонтеров. Среди прочего Роман поделился скриншотом видеоразговора с Олегом Винником, который сейчас находится за границей.

Певец появился с длинной бородой, в темных очках и черной бейсболке.

Как рассказал военнослужащий, Винник помог украинским волонтерам доставить сломанный автобус с гумопомощью из Вроцлава в Краков на станцию техобслуживания.

"Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера из "Зампотех" своими золотыми руками быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для Победы! Слава Украине!" – отметил Роман Недзельский.

Олег Винник помогает украинским волонтерам
Олег Винник помогает украинским волонтерам

Напомним, Олег Винник исчез из медийного пространства еще несколько месяцев назад, однако недавно его адвокат рассказала, куда же все-таки исчез любимец украинок. Как известно, артист уехал за границу на лечение.

Также Фокус писал о еще одной вероятной причине исчезновения Олега Винника, по мнению другого украинского артиста.