С бородой и в очках. Как сейчас выглядит Олег Винник (фото)

Артист уехал в Германию на лечение.

В Сети появилось свежее фото украинского певца Олега Винника. Им поделился военнослужащий ВСУ Роман Недзельский.

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Муж украинской артистки Оксаны Билозир, вступивший в ряды ВСУ, опубликовал серию фото, где рассказал о работе волонтеров. Среди прочего Роман поделился скриншотом видеоразговора с Олегом Винником, который сейчас находится за границей.

Певец появился с длинной бородой, в темных очках и черной бейсболке.

Как рассказал военнослужащий, Винник помог украинским волонтерам доставить сломанный автобус с гумопомощью из Вроцлава в Краков на станцию техобслуживания.

"Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера из "Зампотех" своими золотыми руками быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для Победы! Слава Украине!" – отметил Роман Недзельский.

[ + – ] Олег Винник помогает украинским волонтерам

Напомним, Олег Винник исчез из медийного пространства еще несколько месяцев назад, однако недавно его адвокат рассказала, куда же все-таки исчез любимец украинок. Как известно, артист уехал за границу на лечение.

Также Фокус писал о еще одной вероятной причине исчезновения Олега Винника, по мнению другого украинского артиста.