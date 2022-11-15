Стало відомо, що сталося з Олегом Винником

Артист під враженнями написав нову пісню.

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Стало відомо, що сталося насправді з Олегом Винником. Про це повідомляють Факти.

Близький друг українського співака, настоятель храму Іверської ікони Божої матері протоієрей Віталій Трач, розповів, що часто спілкується з музикантом, який давно зник з інфопростору України і наразі перебуває у Німеччині.

За словами друга Винника, співак перебуває в Берліні, де в нього є свій дім. Там також навчається дорослий син Олега Винника.

Сам артист важко хворий та лікується в одній зі столичних лікарень.

"В Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває в Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, тому що і відстань чимала, і війна, і тим більше Олег постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ", — розповідає близький друг Олега Винника.

Зокрема стало відомо, що під враженнями від подій в Україні музикант написав нову пісню "Плачуть ікони".

[ + – ] Олег Винник

Нагадаємо, український співак Валерій Харчишин висловив свою думку щодо зникнення з медійного поля Олега Винника.

Також Фокус писав про зміни в зовнішності Олега Винника під час повномасштабної війни в Україні.