У мережі розкритикували новий трек Потапа: "оскверняє діяльність волонтерів"

Репер представив новий трек "Волонтер", у кліпі якого показані кадри як українські волонтери відбудовують будинки, зруйновані в результаті російських обстрілів. Проте низка користувачів мережі розкритикувала текст пісні.

Related video

Український продюсер, шоумен та виконавець Потап випустив нову пісню "Волонтер", в якій він співає про діяльність волонтерів, які доставляють все необхідне військовим та допомагають цивільним. Українців обурили рядки пісні, де йдеться про дівчину, яка "вночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила".

У своєму Instagram-акаунті Потап розповів, що надихнувся на створення пісні, коли відвідав батальйон "Добробат". Також він подякував кожному свідомому українцю, який на своєму фронті працює над перемогою.

Проте громадськість розкритикувала деякі рядки із пісні "Волонтер".

Волонтер-парамедик Анастасія Шевченко висловилася про рядки з пісні "Ой мамо, не питай з ким була, і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила".

"Ї***і ви артисти, ну от що з вами чи не так?! На скриншоті — цитата з нової пісні Потапа, соліста гурту MOZGI, заслуженого артиста України. Пісня називається "Волонтер". Вона про волонтерів. І волонтерство. І "Мама ама волонтер". Волонтерський гімн, можна сказати. І це всього два місяці минуло з моменту, коли Калуш вигрібав за "воля — це дівчина, що любить дім, тільки руским би не дала". Ну ось як? то новий тренд — ригнути псевдопатріотичну х**ню з сексуальним підтекстом, отримати заслужених пі*** і пояснювати, що "ми не це мали на увазі"? Я зла як собака. Моралі не буде. Заслужені артисти — це артисти, яких ми заслужили", — написала дівчина.

Користувачі мережі критикували Потапа через примітивність тексту та висловили думку, що трек знецінює діяльність волонтерів. Деякі коментатори радили Потапу "видалити пісню" та нагадували йому про перебування за кордоном.

Також проти такої творчості висловилася нова дівчина українського ведучого Володимира Остапчука — журналістка Катерина Полтавська. У своєму Instagram вона опублікувала серію історій із критикою треку "Волонтер".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Проєкт "Добробат", над яким працюють добровольчі батальйони волонтерів, після випуску пісні подякував Потапу за "творчість, яка надає сили".

Співачка Настя Каменських, зі свого боку, публічно похвалила чоловіка, чим розвіяла постійні чутки про їхнє розлучення.

"З прем'єрою, Потап. Пісня про надзвичайно важливих і сильних людей — наших волонтерів", — написала артистка і додала у текст серце.

Фото: Скриншот

Від Потапа поки не надходило коментарів щодо обурень його новим треком у мережі.

[ + – ] Потап – Волонтер (кліп)

Нагадаємо, у січні ЗМІ писали, що Настя Каменських розповіла правду про стосунки з Потапом.